Вийшов трейлер "Кінець Оук-Стріт": дикий Sci-Fi з динозаврами в передмісті

Кадр з трейлеру "Кінець Оук-Стріт"

Warner Bros. представила тизер-трейлер науково-фантастичного фільму “Кінець Оук-Стріт” — нового творіння продюсера Дж. Дж. Абрамса та режисера Девіда Роберта Мітчела, відомого за горором “Воно слідує”.





Події фільму “Кінець Оук-Стріт” розгортаються у тихому передмісті 1980-х років і оповідають про сім’ю, яка переживає складний період: здебільшого це стосується матері (Енн Гетевей), яка починає уявляти, яким би було її життя, якби вона залишила чоловіка та дітей, щоб почати все спочатку. Несподівано вся їхня громада — Оук-стріт у Флауервейлі — таємничим чином переноситься у доісторичні часи через невідоме надприродне явище.

“Мамо, що відбувається?”, — питає персонаж Крістіана Конвері на початку трейлера, а Гетевей, відповідає сину: “Мені здається… наш будинок, наш район, вся наша вулиця переїхала”.

Поки батько родини у виконанні Юена Макгрегора вголос розмірковує, як таке взагалі можливо, ми бачимо, що житлова вулиця різко обривається на краю скелі, яка закінчується тропічним лісом — і динозаврами.





Фільм, раніше відомий під робочою назвою “Вулиця Флауервейл”, став першою роботою Мітчела за останні майже десять років. Його попереднім проєктом була драмедія “Під Сільвер Лейк” (2018) за участі Ендрю Гарфілда, який розслідував зникнення сусіда, а найвідоміша робота — фільм жахів “Воно слідує” (2014), який, можливо, отримає продовження. Принаймні зірка стрічки Майка Монро минулого місяця натякала на “хороші новини”.

Якщо зважати на реакції тестових показів, які наводить Джордан Руїмі з Word of Reel, то нас очікує “типово спілбергівська пригода”: небезпека за шкалою PG-13 Рейтинг PG-13 (Parents Strongly Cautioned) означає, що перегляд фільму не бажаний дітям до 13 років через наявність помірного насильства, сцен наготи, сексуального контексту або грубої лайки. зустрічається з дивом у стилі “Інопланетянина” та рівнем гострих відчуттів “Парку Юрського періоду”.

“Кінець Оук-Стріт” вийде в кінотеатрах України 13 серпня.