banner
Новини Кіно 27.04.2026

Ще більше вогню та крові: “Дім дракона” повертається з новим трейлером та датою прем’єри

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новин та статей

HBO

HBO представила новий трейлер 3 сезону серіалу “Дім дракона”, підтвердивши дату прем’єри.


Очікується, що третій сезон популярного серіалу стартує вже 21 червня. Новий трейлер демонструє жорстокі битви, а також народження третьої дитини Ейгона — Маелора. Трейлер також зображує армію Старків, які воюють на стороні Деймона, захоплення Еймондом замку, Ормунда Хайтауера на чолі секти Зеленої армії та багато кадрів з драконами у різних битвах.

Третій сезон складатиметься з 8 епізодів, які виходитимуть щонеділі ввечері на HBO та HBO Max. Серіал вже подовжено на 4 сезон, який має стати завершальним. Точної дати поки не має, але оголошено, що фінальний сезон вийде у 2028 році.

Акторський склад: Емма Д’арсі продовжує грати королеву Рейніру, Метт Сміт — принца Деймона, Том Ґлінн-Карні — короля Ейгона II, Юен Мітчелл — Еймонда, Гаррі Коллет — Джейкеріса Веларіона, Фаб’єн Франкель — Крістона Коула, Стів Туссен — лорда Корліса Веларіона.


Після виходу третього сезону “Гра престолів” повернеться з другим сезоном “Лицаря сімох королівств”, прем’єра якого запланована у 2027 році. Окрім цього Warner Bros. почала роботу на фільмом”Гра престолів: Ейгон завойовник”.

Раніше ми писали, про оновлений акторський склад у третьому сезоні “Дому дракона”. “Дім дракона” зробив перекаст в родині Таргарієнів для 3 сезону.

Перший сезон “Лицаря сімох королівств” обійшов за рейтингом “Гру престолів” та “Дім дракона” з 95% на Rotten Tomatoes

Спецпроєкти
Джерело: ScreenRant

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати