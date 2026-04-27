Ще більше вогню та крові: “Дім дракона” повертається з новим трейлером та датою прем’єри

HBO представила новий трейлер 3 сезону серіалу “Дім дракона”, підтвердивши дату прем’єри.





Очікується, що третій сезон популярного серіалу стартує вже 21 червня. Новий трейлер демонструє жорстокі битви, а також народження третьої дитини Ейгона — Маелора. Трейлер також зображує армію Старків, які воюють на стороні Деймона, захоплення Еймондом замку, Ормунда Хайтауера на чолі секти Зеленої армії та багато кадрів з драконами у різних битвах.

Третій сезон складатиметься з 8 епізодів, які виходитимуть щонеділі ввечері на HBO та HBO Max. Серіал вже подовжено на 4 сезон, який має стати завершальним. Точної дати поки не має, але оголошено, що фінальний сезон вийде у 2028 році.

Акторський склад: Емма Д’арсі продовжує грати королеву Рейніру, Метт Сміт — принца Деймона, Том Ґлінн-Карні — короля Ейгона II, Юен Мітчелл — Еймонда, Гаррі Коллет — Джейкеріса Веларіона, Фаб’єн Франкель — Крістона Коула, Стів Туссен — лорда Корліса Веларіона.





Після виходу третього сезону “Гра престолів” повернеться з другим сезоном “Лицаря сімох королівств”, прем’єра якого запланована у 2027 році. Окрім цього Warner Bros. почала роботу на фільмом”Гра престолів: Ейгон завойовник”.

Джерело: ScreenRant