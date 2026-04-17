Поверніть улюбленця! Культового персонажа Мисливців на привидів 2 / Ghostbusters 2 вирізали, але передумали заради дітей

Софія Шадріна

Поверніть улюбленця! Культового персонажа Мисливців на привидів 2 / Ghostbusters 2 вирізали, але передумали заради дітей / Ghostbusters 2
Поверніть улюбленця! Культового персонажа Мисливців на привидів 2 / Ghostbusters 2 вирізали, але передумали заради дітей / Ghostbusters 2

Один із найпопулярніших персонажів франшизи “Мисливці на привидів” мало не зник із сиквелу 1989 року — і це розкрилося лише через десятиліття.


Сиквел “Мисливців на привидів” 1989 року мало не вийшов без одного зі своїх найвпізнаваніших героїв. Повна версія “Мисливців на привидів 2” була знята, змонтована й практично завершена — а зеленого прожерливого привида Слаймера (дехто з вас пам’ятає його як Лизуна), якого глядачі знали з анімаційного серіалу The Real Ghostbusters, у ній просто не було.

Про це розповів сценарист серіалу ABC Деннис МакКой в інтерв’ю Den of Geek:


“Якщо ви помітили у “Мисливцях на привидів 2″ короткі епізодичні сцени зі Слаймером — знайте, що весь фільм спочатку зняли без нього”.

Ситуацію виправили творці мультсеріалу Джо Меджак і Майкл Гросс — саме вони нагадали режисеру Айвану Райтману, що Лизун є найпопулярнішим персонажем усієї франшизи.

Навіть після повернення до проєкту зелений нахаба не отримав ролі, на яку розраховували автори серіалу. Сцени зі Слаймером та персонажем Ріка Морейніса Луїсом Таллі під час тест-переглядів визнали “надто нав’язливими”.

“Були діти, які хотіли його бачити, тому ми не могли відмовитись від нього повністю, але він так і не спрацював з аудиторією так, як ми очікували”, — пояснив Гросс виданню Industrial Light & Magic.

Більшість сцен із персонажем опинилася на монтажному столі. У підсумковій версії фільму Лизун з’являється лише двічі в коротких епізодах і один раз у фінальних титрах.

Після смерті Айвана Райтмана справу продовжив його син Джейсон — спершу з “Мисливцями на привидів: З того світу” (2021), потім із “Крижаною імперією”, яка зібрала $45 млн у перший вікенд. Sony вже підтвердила розробку п’ятої частини. Чи з’явиться в ній зелений персонаж — поки що невідомо, але його доля у сиквелі 1989 року наочно показує: навіть культовим героям місце на екрані доводиться відвойовувати.

Netflix зніме мультсеріал за франшизою «Мисливці за привидами» / Ghostbusters, його очолять автори фільму Ghostbusters: Afterlife

Джерело: BGR

Популярні новини

Оголошено програму Каннського кінофестивалю: хто претендує на Золоту пальмову гілку
Автор "Гострих картузів" вирішив долю Томмі Шелбі ледь не в останню мить
Сиквелу бути? "Проєкт Аве Марія" заробив $300 млн і став найкасовішим фільмом року
Warner Bros. почала роботу над фільмом "Гра престолів"
Після режисури 29 фільмів Мартін Скорсезе став актором нових "Зоряних війн"
Netflix розкрив дату виходу "Пригод Кліффа Бута" з Бредом Піттом
"Людина-павук 4" став першим в історії фільмом, який зібрав 1 млрд переглядів на трейлері
Перший погляд на новий науково-фантастичний фільм Рідлі Скотта “Собачі зірки”
Хор фріменів в трейлері "Дюна 3" записали голосом Тімоті Шаламе
Режисер нової "Оселі зла" отримав повний карт-бланш на зйомки: "Це далеко від усього, що ви знали про Resident Evil"
Екранізація Elden Ring знайшла зірку в касті "The Last of Us"
"Проєкт Аве Марія" заробив $140 млн у перший вікенд: найбільший старт року та в історії Amazon
Warner Bros. "купила" понад 2000 блогерів, щоб хвалили "Буремний перевал", — інсайдер
Повернення легенди: "Конан-варвар 3" офіційно в роботі, 78-річний Шварценеггер — в головній ролі
"Космічні яйця": сиквел культової пародії на "Зоряні війни" отримав дату прем'єри
Пітер Джексон анонсував фільм "Володар перснів: Тінь минулого"
Трейлер науково-фантастичної драми "День істини": Стівен Спілберг розкриває секрети інопланетян
Режисер Resident Evil вважає "обурливим" екранізовувати ігри, не граючи в них
Трейлер фільму "Людина-павук 4" випустять уривками на акаунтах "найбільших фанів"
Перший погляд: Тімоті Шаламе і компанія в "Дюна 3"
В "Мумія 4" зроблять акцент на практичних ефектах: "Мета — максимальна реалістичність"
