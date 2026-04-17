Поверніть улюбленця! Культового персонажа Мисливців на привидів 2 / Ghostbusters 2 вирізали, але передумали заради дітей / Ghostbusters 2

Один із найпопулярніших персонажів франшизи “Мисливці на привидів” мало не зник із сиквелу 1989 року — і це розкрилося лише через десятиліття.





Сиквел “Мисливців на привидів” 1989 року мало не вийшов без одного зі своїх найвпізнаваніших героїв. Повна версія “Мисливців на привидів 2” була знята, змонтована й практично завершена — а зеленого прожерливого привида Слаймера (дехто з вас пам’ятає його як Лизуна), якого глядачі знали з анімаційного серіалу The Real Ghostbusters, у ній просто не було.

Про це розповів сценарист серіалу ABC Деннис МакКой в інтерв’ю Den of Geek:





“Якщо ви помітили у “Мисливцях на привидів 2″ короткі епізодичні сцени зі Слаймером — знайте, що весь фільм спочатку зняли без нього”.

Ситуацію виправили творці мультсеріалу Джо Меджак і Майкл Гросс — саме вони нагадали режисеру Айвану Райтману, що Лизун є найпопулярнішим персонажем усієї франшизи.

Навіть після повернення до проєкту зелений нахаба не отримав ролі, на яку розраховували автори серіалу. Сцени зі Слаймером та персонажем Ріка Морейніса Луїсом Таллі під час тест-переглядів визнали “надто нав’язливими”.

“Були діти, які хотіли його бачити, тому ми не могли відмовитись від нього повністю, але він так і не спрацював з аудиторією так, як ми очікували”, — пояснив Гросс виданню Industrial Light & Magic.

Більшість сцен із персонажем опинилася на монтажному столі. У підсумковій версії фільму Лизун з’являється лише двічі в коротких епізодах і один раз у фінальних титрах.

Після смерті Айвана Райтмана справу продовжив його син Джейсон — спершу з “Мисливцями на привидів: З того світу” (2021), потім із “Крижаною імперією”, яка зібрала $45 млн у перший вікенд. Sony вже підтвердила розробку п’ятої частини. Чи з’явиться в ній зелений персонаж — поки що невідомо, але його доля у сиквелі 1989 року наочно показує: навіть культовим героям місце на екрані доводиться відвойовувати.

Джерело: BGR