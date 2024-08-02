Ведучого радіо у GTA налякала реальна прихильниця «Програми Епсілон» — релігії, яку вигадали для гри

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Лазлоу Джонс, ведучий радіостанції Chatterbox FM в GTA 3 та наступних іграх, може розповісти багато історій про 19 років роботи в Rockstar. Цей випадок — один з найкращих.

У інтерв’ю IGN про нову студію розробки Absurd Ventures, яку він заснував разом із колегою з Rockstar Деном Хаузером у 2020 році, Джонс згадав «дивний момент», коли одна фанатка GTA сприйняла гру надто серйозно.

Поціновувачі GTA добре знають «Програму Епсілон» (Epsilon Program), вигаданий релігійний культ. Хаузер та Джонс розробили його у стилі Rockstar, щоб висміяти людей, подібних до саєнтологів та прихильників теорій змов. Rockstar створила вебсайт «Програми Епсілон» для реклами GTA San Andreas ще у 2004 році. Саме в цій грі дебютував культ, заснований шахраєм Крісом Формажем. Лазлоу Джонс навіть бере у нього інтерв’ю у внутрішньоігровому радіошоу. Протягом багатьох років Rockstar додавала контент до Epsilon Program з випуском кожної гри GTA.

Виявляється, сатиричний та пародійний характер проєкту зрозуміли не всі. Під час розробки GTA 5 Джонс отримав тривожний телефонний дзвінок від «фанатки». Вона залишила повідомлення на його робочому телефоні. Прийнявши дзвінок, Джонс почув жінку, яка представилася представником послідовників «Епсілону». Це гравці GTA, які пройшли всі ігри серії, шукаючи шматочки інформації про релігію та створили групу в реальному житті.

«Ми вмираємо від бажання знати більше», — сказала жінка.

Чи була вона просто шанувальницею, яка хотіла дізнатися більше у рамках спільного полювання на великодки? Мабуть, ні.

«По суті, вона казала, що вони були прихильниками цієї фальшивої релігії, яку ми придумали», — розповів Лазлоу Джонс.

Тоді Джонс попрямував в офіс Дена Хаузера в штаб-квартирі Rockstar у Нью-Йорку, щоб розповісти йому про «це божевільне голосове повідомлення, яке я отримав».

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«Моєю другою думкою було те, що ми повинні просто придумати фальшиву релігію та стати дуже, дуже багатими на спинах людей, які шукають сенс життя!» — жартує Джонс.

Однак таємничий абонент не схвилював Джонса та Хаузера. Вони подвоїли контент «Програми Епсілон» у GTA 5: створили різні квести та ролики, які оберталися навколо фальшивої релігії. Вони навіть написали релігійну книгу «Epsilon Tract» і розділили її на частини, які були розкидані ігровим світом, щоб гравці могли їх знайти.

Джонс наполягає, що та жінка була не просто фанаткою гри, а саме прихильницею релігії.

«Вона справді говорила так, ніби була послідовницею Epsilon Program. Це божевілля, коли ти робиш сатиру на щось… ми були дуже відвертими щодо цього. Ми створили вебсайт для Epsilon Program ще у 2004 році, і його концепція, на мій погляд, цілком зрозуміла — це сучасна вигадана релігія, яка витягує гроші. Але вона говорила як справжня послідовниця цього. Це схвилювало мене та налякало до смерті одночасно».

Веслі Їн-Пул з IGN скептично поставився до слів Джонса та пошукав в інтернеті сліди шанувальників вигаданої релігії GTA. Знайшлися кілька жартівливих дописів від людей, які прикидаються епсилоністами, але мало що свідчить про поширення культу, принаймні у 2024 році.

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Джерело: IGN

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