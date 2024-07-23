Ексрозробник Rockstar каже, що GTA 6 не сильно відрізнятиметься від GTA 5: «Думаю, люди будуть розчаровані»

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Здається, єдина революційна зміна в GTA 6 — це те, що ми всі постаріли, чекаючи на неї.

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) — одна з найочікуваніших ігор наступного року. Видавець Take-Two заявляв, що Rockstar Games прагне досконалості в розробці цього проєкту. Однак колишній розробник студії радить фанатам стримати свої очікування.

Оббе Вермей (Obbe Vermeij), який працював над кількома частинами серії Grand Theft Auto, поділився враженнями від трейлера GTA 6. Він високо оцінив атмосферу та зображення Маямі, особливо відзначивши сцену на пляжі із сотнями детально промальованих персонажів.

Проте Вермей застеріг, що гравці можуть очікувати занадто багато від нової частини. За його словами, Rockstar вдосконалює вже відому формулу, але основи гри навряд чи суттєво відрізнятимуться від GTA 5.

«Не думаю, що вона буде кардинально відрізнятися від GTA 5. Люди можуть трохи розчаруватися», — зазначив розробник.

Вермей пояснив свою позицію технологічними обмеженнями. Він вказав на сповільнення темпів розвитку ігрових технологій порівняно з минулими роками. Якщо між PlayStation 1 та PlayStation 2 був величезний стрибок, то різниця між PS4 та PS5 не така разюча. Це ускладнює досягнення революційних змін у геймплеї та графіці.

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Попри застереження, колишній розробник Rockstar впевнений в успіху GTA 6. Він прогнозує, що гра стане «найкращою на ринку» і викличе значний інтерес серед гравців. Втім, чи зможе команда Rockstar Games виправдати всі очікування фанатів, покаже лише час.

Нещодавно трейлер GTA 6 від Rockstar Games досяг нового рекорду — 200 мільйонів переглядів на YouTube. Це сталося лише за 7 місяців після його публікації в грудні минулого року. Take-Two запевняє, що гра вийде восени 2025 року й перенесення не буде. А ще шоста частина GTA запропонує гравцям не лише основну локацію у вигаданому штаті Леоніда, але і три додаткових острови.

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Джерело: Tech4gamers

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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