«Великий Бандерик» ─ Міноборони розповіло про новий дрон для військових, здатний нести до 31,5 кг корисного навантаження

Міністерство оборони України повідомило про успішне використання на фронті нового дрону українського виробництва, який отримав назву «Великий Бандерик». Він був допущений до експлуатації у квітні цього року. Зазначається, що допуск до експлуатації у військах зайняв лише один місяць завдяки пришвидшеній процедурі від Акселератора Міноборони.

Як зазначають у відомстві, «Великий Бандерик» втілює ряд передових ідей:

Завдяки 8 потужним моторам забезпечується надійна робота.

БПЛА може нести навантаження до 31,5 кг та використовуватись для різноманітних завдань.

Багатофункціональна система скидування забезпечує точну доставка різних типів боєприпасів.

Можливість віддаленого керування з будь-якої точки світу забезпечується за допомогою універсальної наземної станції.

Крім того, «Великий Бандерик» може успішно використовуватися в різних погодних умовах та перебуваючи під дією ЗУБ.