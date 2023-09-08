Авто Новини 08.09.2023 о 17:15

Від BMW до Porsche — головні анонси автовиставки IAA Mobility в Мюнхені

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Юрій Орос

Автор новин

Цього тижня в німецькому Мюнхені проходить автошоу IAA Mobility. Головною темою заходу була електрифікація.

Пропонуємо підбірку найкращих концептів, що включає BMW Vision Neue Klasse, Mercedes-Benz Concept CLA Class, Lucid Air Midnight Dream Edition і навіть виготовлений із деталей Lego Lamborghini, передає CNBC.

BMW Vision Neue Klasse

Концептуальна модель німецького гіганта, побудована на архітектурі, яка ляже в основу електромобілів компанії в найближчі роки. Перші автомобілі на архітектурі Neue Klasse, мають почати вироблятися у 2025 році.

Від BMW до Porsche — головні анонси автовиставки IAA Mobility в Мюнхені

Mercedes-Benz Concept CLA Class

Концепт побудовано на новій архітектурі німецького автовиробника, яка впроваджується в електромобілі. Загалом модельний ряд складатиметься з чотирьох нових моделей — чотиридверного купе, універсалу та двох позашляховиків.

Mercedes стверджує, що модель матиме запас ходу 750 кілометрів на одному заряді.

Від BMW до Porsche — головні анонси автовиставки IAA Mobility в Мюнхені

Mercedes-Benz Vision One Eleven

Екстравагантний автомобіль розробляли, надихнувшись експериментальними автомобілями C 111 1960-х і 70-х років.

Від BMW до Porsche — головні анонси автовиставки IAA Mobility в Мюнхені

Leapmotor C10

На IAA чимало китайських прем’єр. Під час однієї з них компанія Leapmotor, зі штаб-квартирою в Ханчжоу, оголосила про плани вивести спортивний позашляховик C10 на європейські ринки наступного року.

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Від BMW до Porsche — головні анонси автовиставки IAA Mobility в Мюнхені
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Антон К

Від BMW до Porsche — головні анонси автовиставки IAA Mobility в Мюнхені

BYD Seal

Інший китайський виробник, частина якого належить Уорену Баффету, запустив електричний седан Seal, який продаватиметься в Європі за ціною від 44 900 Євро. Згідно зі словами BYD, авто зможе проїжджати до 570 км на одному заряді.

Від BMW до Porsche — головні анонси автовиставки IAA Mobility в Мюнхені

Opel Experimental

Футуристичний автомобіль був розроблений, щоб «надати відчутне бачення того, куди рухається бренд Opel».

Від BMW до Porsche — головні анонси автовиставки IAA Mobility в Мюнхені

Lucid Air Midnight Dream Edition

Це лімітована версія стандартного седана Air. Lucid каже, що його автономність складає 800 км.

Від BMW до Porsche — головні анонси автовиставки IAA Mobility в Мюнхені

Volkswagen ID. GTI Concept

Концепт розробили, щоб продемонструвати, що німецький автовиробник робитиме з GTI-версіями своїх електромобілів ID. Це частина великого плану Volkswagen у секторі електромобілів. На виставці IAA Mobility компанія заявила, що до 2027 року випустить 11 нових повністю електричних моделей.

Від BMW до Porsche — головні анонси автовиставки IAA Mobility в Мюнхені

Porsche Mission X

Porsche Mission X — це концепт електричного гіперкара, як його описує компанія. Вперше його анонсували в червні, але показали на IAA. Двері відкриваються вгору.

Porsche називає автомобіль «технологічним маяком для спортивного автомобіля майбутнього» і каже, що він «підхоплює естафету культових спортивних автомобілів минулих десятиліть: таких як 959, Carrera GT і 918 Spyder до нього».

Від BMW до Porsche — головні анонси автовиставки IAA Mobility в Мюнхені

MG Cyberster

Вперше MG Cyberster був представлений на Шанхайському автосалоні на початку цього року, але для європейського дебюту його привезли на IAA Mobility.

Як стверджує MG, архітектура дозволить автомобілю проїхати 800 кілометрів на одному заряді батареї.

Від BMW до Porsche — головні анонси автовиставки IAA Mobility в Мюнхені

Lego Lamborghini Sián FKP 37

Навіть зроблені з кубиків Lego автомобілі Lamborghini виглядають брутально й динамічно.

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Від BMW до Porsche — головні анонси автовиставки IAA Mobility в Мюнхені

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