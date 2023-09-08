Цього тижня в німецькому Мюнхені проходить автошоу IAA Mobility. Головною темою заходу була електрифікація.

Пропонуємо підбірку найкращих концептів, що включає BMW Vision Neue Klasse, Mercedes-Benz Concept CLA Class, Lucid Air Midnight Dream Edition і навіть виготовлений із деталей Lego Lamborghini, передає CNBC.

BMW Vision Neue Klasse

Концептуальна модель німецького гіганта, побудована на архітектурі, яка ляже в основу електромобілів компанії в найближчі роки. Перші автомобілі на архітектурі Neue Klasse, мають почати вироблятися у 2025 році.

Mercedes-Benz Concept CLA Class

Концепт побудовано на новій архітектурі німецького автовиробника, яка впроваджується в електромобілі. Загалом модельний ряд складатиметься з чотирьох нових моделей — чотиридверного купе, універсалу та двох позашляховиків.

Mercedes стверджує, що модель матиме запас ходу 750 кілометрів на одному заряді.

Mercedes-Benz Vision One Eleven

Екстравагантний автомобіль розробляли, надихнувшись експериментальними автомобілями C 111 1960-х і 70-х років.

Leapmotor C10

На IAA чимало китайських прем’єр. Під час однієї з них компанія Leapmotor, зі штаб-квартирою в Ханчжоу, оголосила про плани вивести спортивний позашляховик C10 на європейські ринки наступного року.

BYD Seal

Інший китайський виробник, частина якого належить Уорену Баффету, запустив електричний седан Seal, який продаватиметься в Європі за ціною від 44 900 Євро. Згідно зі словами BYD, авто зможе проїжджати до 570 км на одному заряді.

Opel Experimental

Футуристичний автомобіль був розроблений, щоб «надати відчутне бачення того, куди рухається бренд Opel».

Lucid Air Midnight Dream Edition

Це лімітована версія стандартного седана Air. Lucid каже, що його автономність складає 800 км.

Volkswagen ID. GTI Concept

Концепт розробили, щоб продемонструвати, що німецький автовиробник робитиме з GTI-версіями своїх електромобілів ID. Це частина великого плану Volkswagen у секторі електромобілів. На виставці IAA Mobility компанія заявила, що до 2027 року випустить 11 нових повністю електричних моделей.

Porsche Mission X

Porsche Mission X — це концепт електричного гіперкара, як його описує компанія. Вперше його анонсували в червні, але показали на IAA. Двері відкриваються вгору.

Porsche називає автомобіль «технологічним маяком для спортивного автомобіля майбутнього» і каже, що він «підхоплює естафету культових спортивних автомобілів минулих десятиліть: таких як 959, Carrera GT і 918 Spyder до нього».

MG Cyberster

Вперше MG Cyberster був представлений на Шанхайському автосалоні на початку цього року, але для європейського дебюту його привезли на IAA Mobility.

Як стверджує MG, архітектура дозволить автомобілю проїхати 800 кілометрів на одному заряді батареї.

Lego Lamborghini Sián FKP 37

Навіть зроблені з кубиків Lego автомобілі Lamborghini виглядають брутально й динамічно.