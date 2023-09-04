BMW і Mercedes зі своїми новими електромобільними платформами роблять найбільший крок для конкуренції з китайськими виробниками та американською Tesla.

Європейські виробники обрали автосалон IAA Mobility у Мюнхені, щоб представити свої концепти, передає CNBC. Вони повинні діяти швидко, щоб зайняти свої ніші в епоху автомобільної електричності.

Mercedes Concept CLA Class

Цей електромобіль побудовано на новій архітектурі, яка ляже в основу майбутніх акумуляторних автомобілів німецького автогіганта. Компанія заявила, що концепт-кар має запас ходу 750 кілометрів, а також можливість проїхати 400 кілометрів всього через 15 хвилин зарядки.

Генеральний директор Mercedes Ола Калленіус похвалив автомобіль, назвавши його «революційною розробкою» німецької компанії:

З такими показниками ефективності, запасу ходу, такою швидкою зарядкою, я не знаю жодного автомобіля в цьому класі, який міг би з цим зрівнятися.

BMW Vision Neue Klasse

Neue Klasse — це нова архітектура BMW для електромобілів. Виробництво перших автомобілів на цій платформі заплановано на 2025 рік.

Усього через два роки ці автомобілі вийдуть на дороги, і в цілому ми ведемо BMW до нової ери інновацій та екологічності. — Олівер Зіпс, генеральний директор BMW.

BMW збирається подвоїти продажі електромобілів. До кінця 2023 року 15% світових продажів BMW складатимуть електромобілі на акумуляторах.

Спеціальні платформи для електромобілів Mercedes і BMW — це відхід від попередньої архітектури, коли вони адаптували моделі з двигуном внутрішнього згоряння або гібридні моделі та додавали до них батареї. Це найбільший імпульс компаній на шляху до нової платформи ери електромобілів.

Згідно зі словами аналітиків, анонси Mercedes і BMW є великими кроками, але вони все ще є наздоганяючими щодо Tesla. За даними Counterpoint Research, у другому кварталі Tesla займала 20% світового ринку електромобілів, а за нею 15% – BYD.

Конкуренція стала ще гострішою завдяки ціновій війні, яку розпалила Tesla. Американський автовиробник почав знижувати ціни в 2023 році, пообіцявши пожертвувати маржою в короткостроковій перспективі заради збільшення частки ринку.

Mercedes і BMW виступають у преміальному сегменті ринку, де конкурують такі автомобілі, як Model S і Model X від Tesla. Їхній німецький конкурент Volkswagen обрав іншу стратегію — випускати автомобілі з різноманітними цінами, захоплюючи різні сегменти ринку. Загалом планується одинадцять нових повністю електричних моделей до 2027 року.