Новини Пристрої 08.09.2025

Відео двох iPhone 17 Pro Max у нових кольорах

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Відео двох iPhone 17 Pro Max у нових кольорах
iPhone 17 Pro Max / @UniverseIce

Вже завтра ввечері відбудеться презентація Awe Dropping. І, як завжди перед великими заходами Apple, з’являється дедалі більше витоків про флагманські пристрої компанії.

Протягом останніх місяців у мережу потрапляли окремі елементи iPhone 17 Pro Max — шлейфи, модулі камер, кришки акумуляторів, макети тощо. Також можна було побачити обмежені фото чи відео готових зразків, що свідчить про виняткову роботу Apple з контролю інформації. Також був момент, коли iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max помічали під час тестування на вулицях.

Відео двох iPhone 17 Pro Max у нових кольорах
iPhone 17 Pro Max під чат тестування / @lrxfo

А тепер інсайдер опублікував зображення інженерних зразків топової моделі у двох кольорах із виглядом ззаду.

У фінальні дні перед презентацією Apple уважно стежить за такими витоками, адже подібні інциденти можуть завершитися негайним звільненням працівника, якщо той проявить необережність. На фото чітко видно задній виступ під камеру, характерний саме для моделей Pro, що підтверджує: компанія готує зміни в дизайні та оновлення фотомодулів. Водночас жодне з цих зображень не вказує на перехід з титану на алюміній — тож доведеться чекати офіційної події, щоб дізнатися більше про цей можливий крок.

Крім того, очікується, що Apple додасть у iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max більше ексклюзивних можливостей, а також розширить палітру яскравих кольорів. Це може стати частиною стратегії, щоб заохотити користувачів до оновлення, адже щорічні спокійні відтінки виглядають занадто стримано. Інсайдери натякають, що в останні дні й години перед презентацією можуть з’явитися й інші фото або відео, тож варто стежити за новинами.

Джерело: wccftech

