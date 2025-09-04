banner
Відео свіженького Apple iPhone 17 Pro Max, прямо з конвеєра

Андрій Русанов

Редактор новин

Відео свіженького Apple iPhone 17 Pro Max, прямо з конвеєра

Раніше на фото та відео з’являлися лише муляжі Apple iPhone 17, а єдиний справжній Pro у витоку важко роздивитися. Тепер iPhone 17 Pro Max можна побачити ближче.

Відомий інформатор Ice Universe виклав у китайську соціальну мережу Weibo коротеньке відео з коробками для iPhone 17 Pro Max та чорним і білим апаратом поруч з ними на столі. білий можна роздивитися у когось в руках. На його екрані, ймовірно, наліплена біла плівка. Актор витоку каже про ймовірний “механізм масового виробництва iPhone17 Pro Max”.

Під великим витягнутим островом камери можна побачити ще більшу виокремлену ділянку, ймовірно, зі скла, яка, схоже, виступає над поверхнею. Якщо так, бруд і бактерії зрадіють новим домівкам. Попри здогадку Ice Universe, важко підтвердити візуально, що це не муляж. Можна сказати, що зовнішність iPhone 17 відома дуже давно, і якихось сюрпризів майже напевно не станеться.

Нагадаємо Apple проведе захід 9 вересня, під час якого офіційно представить iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max та, можливо, щось ще. За опитуванням, майже 70% користувачів з США планують оновитися до iPhone 17, тож такий дизайн їм подобається.

Джерело: GSMArena

