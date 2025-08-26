Apple представить iPhone 17 у вівторок, 9 вересня

Apple офіційно анонсувала захід Awe dropping — презентацію своїх нових пристроїв. Вона розпочнеться 9 вересня, о 20:00 за київським часом.

Get ready for an awe dropping #AppleEvent on Tuesday, September 9! pic.twitter.com/uAcYp2RLMM — Tim Cook (@tim_cook) August 26, 2025

Очікуються iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Згідно з усіма джерелами, лінійка отримає зміну модельного ряду та редизайн. З неї виключений iPhone Plus, котрий замінить новий тонкий iPhone 17 Air. Новинки матимуть змінений блок камер, трохи інший розмір дисплеїв та покращену автономність. Ймовірно, їхня ціна зросте.

Крім iPhone 17, компанія може анонсувати також Apple Watch 11, Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 та, можливо, щось ще.