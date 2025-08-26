banner
Apple представить iPhone 17 у вівторок, 9 вересня

Андрій Русанов

Редактор новин

Apple офіційно анонсувала захід Awe dropping — презентацію своїх нових пристроїв. Вона розпочнеться 9 вересня, о 20:00 за київським часом.

Очікуються iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Згідно з усіма джерелами, лінійка отримає зміну модельного ряду та редизайн. З неї виключений iPhone Plus, котрий замінить новий тонкий iPhone 17 Air. Новинки матимуть змінений блок камер, трохи інший розмір дисплеїв та покращену автономність. Ймовірно, їхня ціна зросте.

Крім iPhone 17, компанія може анонсувати також Apple Watch 11, Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 та, можливо, щось ще.

Дорожня карта Apple iPhone з’явилася у мережі

