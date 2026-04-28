Ви неправильно їх заряджаєте: нові Apple iPhone не вмикаються після розрядки та підключення до зарядного пристрою

iPhone 17 Pro / Depositphotos

Власники нових смартфонів Apple iPhone 17 та iPhone Air повідомляють про проблему, яка виглядає доволі серйозно: смартфони не вмикаються після повного розрядження акумулятора і підключення до зарядки. Скарги з’являються вже кілька місяців і охоплюють одразу кілька моделей, включаючи iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max та iPhone Air





Що відбувається з iPhone 17 та iPhone Air

Один з перших випадків описав власник iPhone 17 Pro Max. Пристрій вимкнувся на 1% заряду і більше не реагував, навіть після підключення до кабелю зарядного пристрою. Інші користувачі підтвердили аналогічну поведінку, і це стосується не лише Pro-версій, а й базових моделей та iPhone Air.

Перші повідомлення про цю проблему з’явилися ще понад пів року тому, і з тих пір ситуація досі повторюється. Поведінка смартофнів може дещо відрізнятися, але загалом вона проявляється однаково — смартфон стає непридатним для використання після повного розряду батареї навіть після підключення до джерела живлення. Наразі власники iPhone 17 та iPhone Air описують такі базові сценарії поведінки своїх пристроїв:

у частини користувачів пристрій “оживає” через 10-15 хвилин заряджання;

інші чекають кілька годин;

у складніших випадках смартфон взагалі не реагує на дротову зарядку.

Обхідний шлях

Цікаво, що частина користувачів знайшла тимчасове рішення. Замість кабелю вони використовують бездротову зарядку MagSafe. У більшості випадків це допомагає “оживити” пристрій, хоча швидким цей процес не назвеш — іноді доводиться чекати кілька годин.





Деякі власники зверталися до Apple Store, і навіть там співробітники використовували бездротову зарядку, щоб запустити смартфон.

Але навіть бездротова зарядка в деяких випадках не допомагає.

“У мене iPhone 17 Pro Max з дня випуску, і сьогодні вперше він розрядився до 1% і вимкнувся. Після цього він просто не вмикався знову, навіть після години підключення до розетки. Бездротова зарядка також не працювала; він навіть не відображає логотип “розряджена батарея”. Я спробував примусово перезавантажити його за допомогою кнопок гучності та кнопки живлення, але все одно нічого. Якісь поради?” — поскаржився один з постраждалих в Reddit.

Наразі немає офіційного пояснення цієї проблеми з поведінкою смартфонів Apple. Серед можливих причин користувачі називають програмний збій, некоректну калібровку батареї або інші внутрішні проблеми.

Тим, хто зіткнулися з такою ситуацією, можна порадити залишити смартфон на бездротовій зарядці на деякий час (якщо вона є в наявності). Це не гарантує миттєвого результату, але часто допомагає.

Проблема з увімкненням після повної розрядки в iPhone 17 і суміжних моделях виглядає системною, хоча її причина досі невідома. Поки немає офіційного рішення, бездротова зарядка залишається найнадійнішим способом повернути смартфон до життя.

Джерело: notebookcheck