Відповідальний за програмне забезпечення для віртуальної реальності Horizon Worlds Вівек Шарма залишає Meta

Віце-президент програмного забезпечення віртуальної реальності для соціальних мереж Horizon Worlds компанії Meta Вівек Шарма залишає компанію, повідомив у п’ятницю її представник.

Шарма працював у материнській компанії Facebook Meta протягом останніх шести років, обіймаючи високі посади, а від нещодавна – у її бізнес-підрозділі, що пов’язаний з метавсесвітом.

Як віце-президент Horizon Шарма очолював різні проекти віртуальної реальності, такі як соціальна мережа Horizon Worlds, що схожа на онлайн-гру, адаптовану для віртуальної реальності. Інші продукти Horizon включають додаток Horizon Workrooms для спільної роботи на основі віртуальної реальності та додаток Horizon Venues для прямих трансляцій, який цього літа було перенесено в основний додаток Worlds.

«Завдяки його керівництву група продуктів Horizon створила сильну команду з амбітним баченням, і це тільки початок», – йдеться у заяві представника Meta. «Мета продовжує залишатися джерелом формування великих лідерів, і ми раді будемо побачити, чого Вівек досягне у майбутньому».

Представник компанії додав, що команда Horizon тепер безпосередньо підпорядковуватиметься Вішалу Шаху, віце-президенту Meta з Metaverse.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг заявив у недавньому випуску подкасту Джо Рогана, що його компанія представить нову гарнітуру VR у жовтні, коли Meta зазвичай проводить конференцію Connect VR.

Джерело: CNBC