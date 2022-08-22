Марк Цукерберг обіцяє серйозні оновлення графіки у VR Horizon Worlds після того, як його аватар висміяли

Марк Цукерберг стверджує, що Meta запланувала велике оновлення графіки своєї віртуальній реальності Horizon Worlds. Раніше Цукерберг поділився зображенням свого власного віртуального аватара, яке висміяли у мережі. Він сказав, що подробицями змін компанія поділиться на майбутній конференції Connect.

Зображення опубліковане минулого тижня разом з оголошенням про запуск Horizon Worlds у Франції та Іспанії. На скриншоті показаний примітивний, як для нинішніх часів, аватар Цукерберга перед Ейфелевою вежею та храмом Святої Сімейства у Барселоні, теж незграбно намальованими.

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Зображення стало жити власним життям у Twitter – люди висміювали низьку роздільну здатність та аматорську графіку. Багато хто запитував, чому аватар Цукерберга був таким плоским та неживим, після того, як компанія вклала мільярди доларів та зробила ставку на успіх метавсесвіту.

Цукерберг не відповів прямо на критику, але визнав, що образ, яким він раніше поділився, був «досить простим», та пообіцяв покращення. Його останній пост включав нові, набагато реалістичніші рендери: його аватар та сцену просто неба, що зображує стародавні руїни.

Джерело: Engadget