Марк Цукерберг підтвердив вихід нової гарнітури VR Meta у жовтні

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг підтвердив, що наступна гарнітура віртуальної реальності Meta з’явиться у жовтні. Цукерберг розповів про це на подкасті Джо Рогана у Spotify. Пристрій під кодовою назвою Project Cambria, швидше за все, буде запущено під час щорічного заходу компанії Connect.

«У наступного пристрою, який вийде в жовтні, є кілька важливих функцій», – сказав Цукерберг, обговорюючи віртуальну реальність на початку подкасту. Він описав нові соціальні опції, що будуть доступні завдяки відстеженню погляду та обличчя.

«Буде можливий свого роду візуальний контакт у віртуальній реальності», — сказав Цукерберг. «Обличча відстежується таким чином, щоб ваш аватар не був нерухомим. Якщо ви посміхаєтеся, хмуритесь, сердитесь, або ваше обличчя приймає будь-який інший вираз, це буде транслюватися в режимі реального часу на ваш аватар».

Ці слова узгоджуються з тим, що було раніше відомо про Project Cambria. За попередньою інформацією, гарнітура матиме дисплей з високою роздільною здатністю, внутрішні датчики для відстеження погляду та занурювати носія у складну наскрізну доповнену реальність. Як повідомив Bloomberg минулого місяця, код, що просочився у мережу, передбачає назву пристрою Meta Quest Pro.

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Передбачається, що Cambria співіснуватиме з більш дешевою Meta Quest. За чутками, Meta вже планує наступне покоління обох гарнітур. Також у розробці знаходиться лінійка очок доповненої реальності Meta.

Передбачається, що Cambria буде значно дорожчою, ніж існуючий Meta Quest. Раніше Meta заявляла, що пристрій буде випущено протягом цього року.

Источник: The Verge