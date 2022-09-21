Військові облігації в «Дії» з’являться через кілька днів — купити їх можна буде без комісії просто на головному екрані застосунку

Команда Мінцифри продовжує працювати над запуском облігацій, які в умовах війни стали важливим інструментом фінансування Збройних сил України та потреб країни, у застосунку «Дія» і, схоже, реліз не за горами. Принаймні, на цю думку наштовхують промо у каналах Мінцифри, «Дії» та самого очільника відомства Михайла Федорова — сьогодні вони опублікували тизер та розповіли, як саме працюватиме нова функція.

Функціональність вперше анонсували наприкінці травня. Розробники «Дія» повідомляють, що можливість купити військові облігації в застосунку з’явиться вже через кілька днів з виходом наступного оновлення. Ймовірно, це станеться вже на цьому тижні.

Купити облігації в «Дії» можна буде без комісії за кілька кліків — безпосередньо з головного екрану. Одна військова облігація коштуватиме від 900 гривень. На вибір запропонують ОВДП зі строком погашення від 3 місяців до 1,5 року. Після закінчення строку виплачуватиметься сума вкладу плюс відсотки. Залишилося дізнатися саму цікаву деталь, яку поки не повідомляють — дохідність. Також буде цікаво порівняти купівлю ОВДП в «Дії» з аналогічною можливістю в популярному застосунку monobank.

«Облігації в “Дії” названі на честь тимчасово окупованих міст. Наприклад, Маріуполь, Крим, Херсон. Чому? Бо гроші з облігацій йдуть у держбюджет України та на потреби армії. Кожна куплена облігація наближає деокупацію наших міст. Це і донат, і інвестиція. Не тримайте гроші під матрацом — інвестуйте в перемогу». із анонсу команди розробників «Дія»

На початку місяця Кабмін дозволив продаж військових облігацій через «Дію», а прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що за час повномасштабної війни український бізнес та громадяни вже придбали військових облігацій на суму понад 100 млрд гривень.

Можна пригадати, що наприкінці серпня у «Дії» налічувалося 18 млн активних користувачів, тому поява у застосунку військових облігацій — це, безперечно, позитивна новина, оскільки ще більше українців отримають можливість скористатися цим фінансовим інструментом, аби підтримати обороноздатність армії та економіку України. Наразі на фондовому ринку України доступні випуски військових облігацій із дохідністю до 16% у гривні та до 4,5% у доларах США. І з врахуванням інших переваг (вартість нижча за номінальну (цінні папери продаються із дисконтом), немає податку на дохід фізосіб та військового збору, державні гарантії на повну суму інвестиції та вища дохідність, ніж за депозитами у надійних державних банках) це хоча б частковий захист від інфляції, яка у серпні зросла до 23,8% у гривні та 8,3% у доларах.