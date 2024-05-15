Вінницькі розробники створили автономний рій FPV, який знищує цілі без участі операторів

Одна з команд вінницьких розробників FPV створила плату автономного польоту та спеціальний застосунок.

Це дозволило одночасно підняти в небо п’ять дронів. Рій повністю автономний і після злету може знищувати цілі без участі операторів, розповідає місцеве видання «20 хвилин».

Перед розробниками Андрієм Турко та Іваном Олішевським стояла проблема: отримати дрон тому чи іншому підрозділу зараз куди простіше, аніж навчитися вправно ним керувати. Через це багато БПЛА не виконують своїх задач, розбиваючись чи гублячись на шляху до цілі.

Спеціально під цю задачу розробники створили плату автономного польоту та мобільний застосунок. Згадана плата додатково встановлюється на FPV, а через застосунок дрон отримує команди, які має виконувати.

«Та головне тут те, що за допомогою нашої плати та застосунку можна відправляти на завдання багато дронів одночасно. Мова йде про рій дронів. На полігоні ми одночасно підняли в повітря п’ять дронів. Усі вони мали свої задачі, прописані у додатку. За допомогою нейромережі наші дрони знають одне про одного все, тому можуть спілкуватися між собою та передавати інформацію», — підкреслив розробник Іван Олішевський.

Мобільний застосунок рою FPV

У застосунку можна обирати кількість дронів, які полетять виконувати завдання.

Перед відправленням кожному з них прописується місія. Для цього на електронній мапі прокладається детальний маршрут: політ до цілі й зворотний шлях.

За необхідністю вказуються точки скидання боєприпасів.

Для рою FPV можна буде обрати:

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послідовність, за якою летітимуть дрони;

їхню висоту;

швидкість та побудову рою.

«Людині потрібно втручатися в процес лише тоді, коли вона хоче в реальному часі змінити маршрут чи інші деталі польоту. В усьому іншому — дрони автономні. Це означає, що для польоту дронам не потрібен зв’язок, лише захищений GPS», — говорить Іван.

Девелопери вже отримали замовлення на п’ять FPV-дронів для одного з підрозділів й найближчим часом їх відправлять на передову.