Новини Крипто 01.08.2025 comment views icon

Visa додала підтримку трьох стейблкоїнів, а також мереж Avalanche та Stellar

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Тетяна Нечет

Автор новин

Visa додала підтримку трьох стейблкоїнів, а також мереж Avalanche та Stellar

Адаптуйся або помри. Тренд на стейблкоїни змусив таких великих гравців, як Visa, активніше приймати блокчейн-рішення.

З кінця липня Visa розпочала підтримку мереж Avalanche та Stellar, а також трьох стейблкоїнів: PayPal USD (PYUSD, ринкова капіталізація $1 млрд), Global Dollar (USDG, ринкова капіталізація $326 млн) та EURC від Circle (ринкова капіталізація $206 млн). Раніше Visa вже додала підтримку блокчейн-мереж Ethereum та Solana.

Ця новина з’явилась вслід за прийняттям в США GENIUS Act — першого федерального закону, що визначає регуляторні рамки для платежів за допомогою стейблкоїнів. Закон вимагає повного резервного забезпечення, дотримання вимог «Знай свого клієнта» (KYC) та протидії відмиванню грошей (AML), а також нагляду за емітентами.

Також у червні Mastercard приєдналася до глобальної доларової мережі Paxos, щоб додати стейблкоїни USDG, USDC, PYUSD, FIUSD.

Джерело: Visa

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