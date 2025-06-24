Mastercard приєднався до мережі стейблкоїнів USDG

Платіжна система Mastercard по слідах Visa почала активно розширювати підтримку стейблкоїнів. Mastercard приєднається до глобальної доларової мережі Paxos, що дозволить підтримку стейблкоїнів USDG, USDC, PYUSD, FIUSD у своїй мережі, а також запустити нові можливості через Mastercard Move та Mastercard Multi-Token Network.

Запущений у листопаді 2024 року криптокомпанією Paxos у партнерстві з шістьма іншими учасниками, консорціум стейблкоїнів Global Dollar Networ дозволяє членам карбувати, тобто створювати, власний стейблкоїн, прив’язаний до долара США.

Також Mastercard заявила, що додає підтримку PYUSD (токену від PayPal) і FIUSD — нещодавно запущеного стейблкоїна від постачальника банківських технологій Fiserv. Mastercard уже підтримує USDC, стейблкоїну від Circle.

Окрім того, Mastercard додасть стейблкоїни до своєї мережі міжнародних платежів та переказів під назвою Mastercard Move, клієнтами якої є, зокрема, компанія MoneyGram.

Також міжнародна платіжна система і Chainlink (LINK) уклали партнерство, яке дозволити власникам карток Mastercard купувати криптовалюту безпосередньо в мережі.

Джерело: Mastercard