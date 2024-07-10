Ракета Х-101 росіян, яка уразила дитячу лікарню «Охматдит» в Києві 8 липня, містила компоненти, вироблені західними компаніями.

Стратегічна крилата ракета Х-101 — одна з найсучасніших в російському арсеналі. за даними 2021 року, росіяни виробили лише 56 таких ракет. За наявними даними, під час повномасштабного вторгнення в Україну в росії збільшили виробництво Х-101 до 420.

Але росія досі залежить від постачання західних компонентів, зокрема виробництва США. Санкції не дозволяють закуповувати їх безпосередньо, але росіяни використовують електроніку подвійного або цивільного призначення, щоб отримати негативні деталі.

Раніше у ракеті Х-101 були виявлені 16 одиниць західної електроніки. деякі були виготовлені швейцарською компанією STMicroelectronics, американськими виробниками мікросхем Intel, Texas Instruments та Analog Devices. Усі вони мали цивільне призначення, деякі компоненти дуже старі.

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Аналіз російських документів, проведений Financial Times, демонструє, що російські компанії змогли отримати деталі просто на відкритому ринку, а потім ввезли їх через Китай. У своїй документації росіяни маскують подібні деталі як виготовлені у державах Східної Азії. Офісу Президента України надав FT власний аналіз за яким ракети Х-101 складаються з близько 50 іноземних компонентів.

Аналітики стверджують, що, ракету Х-101 цілеспрямовано навели на лікарню «Охматдит». Під час польоту до цілі вона не була збита або пошкоджена українськими засобами ППО. Щобільше, російські ракети, як правило, летять саме туди, куди їх націлили. І якщо Х-101 влучила у лікарню — це й було визначеною метою.

«Вихлопний струмінь виглядає саме так, як і повинен. Ракета не перекидається, вона летить контрольованою траєкторією. Це більше схоже на цілеспрямовану атаку на ціль, а не на нещасний випадок» — Фабіан Хоффман, науковий співробітник Університету Осло.

Раніше Служба Безпеки України встановила влучання у лікарню «Охматдит» саме ракети Х-101. Незалежні експерти з Bellingcat, а також інші дослідники підтвердили цей висновок. Цікаво, що у соцмережі X, яка належить відомому борцю за «свободу слова» Ілону Маску, розслідування Bellingcat щодо обстрілу росіянами дитячої лікарні відзначили як небезпечний матеріал. «Небезпечний для путіна?» — запитав засновник Bellingcat Еліот Хіггінс.

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Джерела: Financial Times, Bellingcat, «Укрінформ»,

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