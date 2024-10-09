Volkswagen Tayron – новий позашляховик з широким вибором двигунів та конфігурацій з ціною від €45,5 тис.

Volkswagen представила в Європі новий автомобіль під назвою Tayron. Він існує в Китаї з 2018 року, а зараз прокладає собі шлях до європейського портфоліо компанії. По суті, це семимісна версія Tiguan останнього покоління. Іншими словами, він замінює старий Tiguan Allspace, який продається в Європі.

Новий Volkswagen Tayron розташувався в лінійці компанії між Tiguan та більшим Touareg. Його мжна вважати еквівалентом Skoda Kodiaq. Всередині та зовні дизайн не є чимось несподіваним, враховуючи, що він виглядає дуже схожим на розтягнутий Tiguan. Його довжина становить 4770 мм, що 231 мм довше базового кросовера. Щоб розмістити третій ряд сидінь (хоча він випускатиметься і у дворядній модифікації), його колісну базу було збільшено на 114 мм – до 2791 мм. Tayron має ширину 1852 мм і висоту 1660 мм. Обидва параметри трохи більші, ніж у Tiguan.

Об’єм багажника за сидіннями коливається від 345 літрів (для версії з третім рядом) до 885 літрів (для дворядної моделі). Складіть другий ряд, і об’єм підскочить до 2090 літрів для дворядної моделі та до 1905 літрів для трирядної конфігурації. Volkswagen Tayron також буде доступний у гібридній версії, але виключно з двома рядами сидінь. Оскільки батарея займає певне місце, корисний об’єм багажника зменшиться до 705 літрів із піднятими задніми сидіннями та до 1915 літрів після їх складання. Якщо цього буде мало, автомобіль здатний буксирувати причеп вагою до 2,5 тони.

Усі версії Tayron оснащуються автоматичною коробкою передач із подвійним зчепленням. У випадку плагін-гібрида пропонується АКПП із шістьма передачами, а для версії з ДВЗ – з сімома передачами. Версії PHEV мають виключно передній привід, як і базові версії з бензиновими та дизельними двигунами. У початковій комплектації новий кросовер має 1,5-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 148 к.с. і крутним моментом 250 Нм. Цей двигун доповнений технологією м’якого гібриду й може працювати лише на двох циліндрах, щоб економити паливо, коли додаткова потужність не потрібна.

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Лінійка двигунів також пропонує економний дизель 2.0 TDI з тими ж 148 к.с., але набагато більшим крутним моментом 360 Нм. Повнопривідна версія має потужніший двигун 2.0 TDI, який видає 201 к.с. та 400 Нм. VW також продаватиме Tayron з парою бензинових двигунів 2.0 TSI, один із яких має 148 к.с. і 320 Нм, а інший — 261 к.с. і 400 Нм.

Плагін-гібриди пропонують дві версії силової установки, які комбінують бензиновий 1,5-літровий двигун з турбонаддувом і електродвигун. В одному випадку забезпечується потужність 201 к.с., в іншому – 268 к.с. PHEV містить літій-іонну батарею місткістю 19,7 кВтгод з підтримкою заряджання постійним струмом на 50 кВт. Повного заряду вистачає на 100 км пробігу. У поєднанні з бензобаком Tayron eHybrid може подолати приблизно 850 км.

В салоні Volkswagen Tayron доступний 15-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи, 10,25-дюймову цифрову панель приладів, традиційні кнопки на кермі, але відсутній додатковий екран для пасажира.

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Попередній продаж нового Volkswagen Tayron відкривається 10 жовтня з ціною від €45475. Автомобіль пропонуватиметься в конфігураціях у варіантах Life, Elegance та R-Line.