«Ворота у пекло» в Туркменістані згасають після 50 років горіння

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За словами вчених, одна з найвідоміших локацій у Туркменістані — газовий кратер «Ворота у пекло» почав згасати після понад 50 років безперервного горіння.

Газовий кратер Дарваза, розташований у пустелі Каракуми, щорічно споживає мільйони метрів кубічних газу. Завширшки кратер становить 70 метрів, а його глибина складає майже 30,5 метрів. Температура у ньому сягає майже 1 тис. С°.

Влада Туркменістану неодноразово закликала припинити подальше горіння і втрату природного газу. Однак 5 червня дослідники з державної газової компанії «Туркменгаз» повідомили, що полум’я у кратері Дарваза починає згасати. Дослідницька група заявила, що зниження активності полум’я пов’язане з тим, що більшість пального газу в кратері майже вичерпана.

Туркменські посадовці підтверджують, що сила полум’я значно знизилась і тепер ледве досягає третини від свого початкового розміру. За словами директорки «Туркменгаз» Ірини Лур’євої, пожежа скоротилась майже втричі. Вона підкреслила, що нещодавні інженерні зусилля були зосереджені на бурінні численних стримуючих свердловин навколо об’єкта для уловлювання метану до того, як він потрапить до атмосфери.

«Раніше величезну заграву від пожежі було видно за кілька кілометрів, звідси й назва «Брама в пекло. Сьогодні залишилося лише слабке джерело горіння», — додає Лур’єва.

Хоча точне походження величезної вирви залишається предметом дискусій, вважається, що вона утворилася в 1971 році, коли група радянських геологів випадково пробурила свердловину і виявила підземну газову кишеню. Потім вони підпалили її, щоб запобігти поширенню токсичних газів у повітрі, прагнучи уникнути потенційної екологічної катастрофи, яка б могла отруїти місцевих жителів. Вони очікували, що вогонь згасне протягом кількох тижнів.

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Між тим полум’я безперервно вирувало протягом 54 років. Сам кратер перетворився на одну з найпопулярніших туристичних локацій у Туркменістані, яку щорічно відвідує щонайменше 10 тис. туристів. Вважається, що Туркменістан має четверті за величиною запаси природного газу у світі, за оцінками, що перевищують 50 трильйонів кубічних метрів.

Джерело: Interesting Engineering