Пожежа в Magic Castle поставить під загрозу майбутнє легендарного центру ілюзіоністів у Голлівуді

Фото Magic Castle до пожежі / Джерело: Getty Images
Фото Magic Castle до пожежі / Джерело: Getty Images

Світову спільноту поціновувачів магії та історичної архітектури сколихнула новина про масштабне загоряння в легендарному Magic Castle. Ця приватна резиденція, що десятиліттями слугувала штаб-квартирою Академії магічних мистецтв, опинилася в центрі надзвичайної ситуації, яка загрожує втратою унікальних артефактів та інтер’єрів. Враховуючи вікторіанський стиль будівлі 1909 року, інцидент актуалізував питання модернізації систем безпеки в історичних спорудах без порушення їхнього автентичного вигляду.


​Згідно з повідомленням Variety, вогонь спалахнув у горищному приміщенні та швидко поширився через особливості старої дерев’яної конструкції. Технічно гасіння таких об’єктів є надзвичайно складним завданням, оскільки стандартні системи пожежної безпеки для офісів та сучасних будівель часто неможливо інтегрувати в старі стіни без серйозного втручання в архітектуру. Для локалізації пожежі було залучено понад 70 вогнеборців, які використовували спеціалізовані тепловізори для пошуку прихованих осередків горіння між перекриттями.

​Цей інцидент знову підняв тему важливості створення цифрових копій об’єктів культурної спадщини. Сучасні технології цифрового збереження пам’яток дозволяють створювати точні 3D-моделі за допомогою лазерного сканування, що є критично важливим для подальшої реставрації. Окрім візуальної частини, велика увага приділяється захисту внутрішніх архівів, де зберігаються рідкісні книги про фокусу та ілюзіонізм. Аналітики зазначають, що історія архітектури Лос-Анджелеса вже знала подібні випадки, і лише швидке впровадження інноваційних методів моніторингу допомагало врятувати знакові споруди від повного руйнування.


​Наразі триває оцінка збитків, проте вже відомо, що значна частина колекції реквізиту та меблів не постраждала від прямого вогню, але зазнала впливу диму та води. У майбутньому під час відновлення ймовірно буде використано вплив ШІ на реставрацію старих будівель для аналізу пошкоджень та підбору ідентичних матеріалів. Керівництво Magic Castle вже оголосило про плани щодо модернізації електричних мереж, які часто стають причиною замикань у будинках такого віку. Попри інцидент, клуб планує відновити роботу в обмеженому режимі вже найближчим часом, демонструючи стійкість перед обличчям стихії.

​Джерело: Variety

