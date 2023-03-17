Вразливості в модемах Samsung дозволяють хакерам зламати смартфон і виконувати на ньому код, знаючи лише номер телефону. Які моделі зачепило

Команда Google Project Zero виявила серйозні проблеми у модемах Samsung, які застосовуються в таких пристроях, як Pixel 6, Pixel 7 та деяких моделях Galaxy S22 та A53. Зазначається, що різні модеми Exynos мають низку вразливостей, які можуть «дозволити зловмиснику віддалено скомпрометувати телефон на рівні базової смуги без взаємодії з користувачем». При цьому для злому достатньо знати лише номер телефону жертви.

Дослідники Project Zero виявили у модемах Samsung цілих 18 вразливостей. Чотири з них дозволяють виконувати віддалене виконання коду з інтернету. Google не поспішає ділитися детальною інформацією, щоб дати можливість виправити вразливості та убезпечити користувачів. Інші 14 вразливостей менш небезпечні, тому що для їх використання потрібен фізичний доступ до пристрою або дії «зловмисного оператора стільникового зв’язку».

Дослідники вважають, що у зоні ризику можуть бути такі пристрої:

Мобільні пристрої Samsung, у тому числі серії Galaxy S22, M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21, A13, A12 та A04;

Мобільні пристрої Vivo, у тому числі серії S16, S15, S6, X70, X60 та X30;

будь-які пристрої, що носяться, що використовують чипсет Exynos W920;

будь-які автомобілі, що використовують чипсет Exynos Auto T5123.

Слід зазначити, що не всі пристрої в рамках цих серій є вразливими. Наприклад, у серії Galaxy S22 вразливі лише версії з процесорами Exynos та власними модемами Samsung, а версії на базі чипсетів Qualcomm з модемом Qualcomm не мають такої проблеми. Теоретично моделі Galaxy S21 і S23 безпечні – останні флагмани Samsung використовують процесори Qualcomm, а старіші моделі з чипами Exynos використовують модем, якого немає в списку вразливих чипів Samsung.

Щоб убезпечити користувачів від потенційних проблем, компанія Samsung має випустити оновлення для вразливих модемів. До виходу оновлення власникам вказаних пристроїв з метою захисту рекомендується вимкнути дзвінки через Wi-Fi та Voice-over-LTE.

Джерело: The Verge