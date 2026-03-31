З 1 квітня: Samsung підвищить ціни на Galaxy Z Fold 7, Flip 7 й S25 Edge

PCMag / Eric Zeman

Samsung планує підвищити ціни на пристрої попереднього покоління, зокрема, Galaxy Z Fold 7, Flip 7 й S25 Edge.





У світі зі стабільним економічним порядком пристрої минулих поколінь мають дешевшати внаслідок неминучого застаріння та подальшого розвитку технологій. Однак нинішні реалії призводять до протилежного ефекту. Аналогічним чином Sony підвищила ціни на консолі попередніх поколінь.

За інформацією південнокорейського видання Newsway, підвищення цін заплановане вже на 1 квітня. Очікується, що зросте вартість S25 Edge, Fold 7 й Flip 7 з обсягом пам’яті 512 Гб й більше. Samsung підвищить вартість цих пристроїв на $66. Моделі з 1 ТБ зростуть в ціні на $131.

On the Decline in Memory Semiconductor Spot Prices [Daishin Securities Semiconductor / Ryu Hyung-geun] What is the problem? Memory semiconductor share prices continue to decline. The fundamental backdrop, if there is one, would be macro uncertainty, but from a sector… — Jukan (@jukan05) March 31, 2026





Серед причин цього дивного підвищення цін на пристрої минулого покоління вказуються стрімке зростання цін на чипи пам’яті, а також порушення ланцюгів поставок, виклане війною США та Ізраїлю проти Ірану. Зокрема, одним з непередбачуваних наслідків війни проти Ірану став глобальний дефіцит гелію, який використовується на підприємствах з виробництва напівпровідників для кріогенного охолодження та високоякісного очищення. Катар донедавна залишався одним з найбільших постачальників гелію.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Для Samsung ця ситуація є справжнім ціновим кошмаром: компанія зазнає осуду з боку своїх клієнтів, якщо підвищить ціни на старі моделі, і осуду з боку акціонерів, якщо цього не зробить, що призведе до значного зниження її прибутку.

Джерело: wccftech