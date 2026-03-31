З 1 квітня: Samsung підвищить ціни на Galaxy Z Fold 7, Flip 7 й S25 Edge

Олександр Федоткін

Samsung планує підвищити ціни на пристрої попереднього покоління, зокрема, Galaxy Z Fold 7, Flip 7 й S25 Edge.


У світі зі стабільним економічним порядком пристрої минулих поколінь мають дешевшати внаслідок неминучого застаріння та подальшого розвитку технологій. Однак нинішні реалії призводять до протилежного ефекту. Аналогічним чином Sony підвищила ціни на консолі попередніх поколінь. 

За інформацією південнокорейського видання Newsway, підвищення цін заплановане вже на 1 квітня. Очікується, що зросте вартість S25 Edge, Fold 7 й Flip 7 з обсягом пам’яті 512 Гб й більше. Samsung підвищить вартість цих пристроїв на $66. Моделі з 1 ТБ зростуть в ціні на $131.


Серед причин цього дивного підвищення цін на пристрої минулого покоління вказуються стрімке зростання цін на чипи пам’яті, а також порушення ланцюгів поставок, виклане війною США та Ізраїлю проти Ірану. Зокрема, одним з непередбачуваних наслідків війни проти Ірану став глобальний дефіцит гелію, який використовується на підприємствах з виробництва напівпровідників для кріогенного охолодження та високоякісного очищення. Катар донедавна залишався одним з найбільших постачальників гелію.

Для Samsung ця ситуація є справжнім ціновим кошмаром: компанія зазнає осуду з боку своїх клієнтів, якщо підвищить ціни на старі моделі, і осуду з боку акціонерів, якщо цього не зробить, що призведе до значного зниження її прибутку.

Раніше ми писали, що Samsung Mobile переходить на китайські OLED-панелі заради економії.  Samsung Mobile припиняє продажі трискладаного смартфона Galaxy TriFold у Південній Кореї буквально через 3 місяці після початку продажів.

Джерело: wccftech

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
