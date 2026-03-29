5 найпоширеніших проблем Samsung Galaxy S26: як їх вирішити?

Хоча серія Samsung Galaxy S26 ще не довго продається, вже з’явилися деякі повідомлення про проблеми. Більшість проблем насправді стосуються саме Galaxy S26 Ultra, хоча деякі проблеми є спільними для всієї лінійки.





Важливо пам’ятати, що не для всіх проблем наразі існують рішення, а також те, що не кожен смартфон серії Samsung Galaxy S26 матиме ці проблеми. Насправді ви можете взагалі не зіткнутися з жодними проблемами.

Проблеми з дисплеєм та екраном

Досить велика кількість користувачів Galaxy S26 Ultra повідомляла про проблеми з дисплеєм. Це включає розмитий текст, проблеми з яскравістю та загальний дискомфорт для очей під час використання. Samsung наразі досліджує цю проблему і, сподіваємось, вирішить її за допомогою подальших програмних оновлень.

Тим часом є кілька потенційних рішень, які можуть допомогти. Насправді варто поєднувати кілька рішень одночасно, оскільки в деяких ситуаціях це може допомогти.





Потенційні рішення:

Вимкніть Privacy Display. Ця функція призначена для керування яскравістю окремих пікселів на екрані, що може бути частиною проблеми. Щоб налаштувати, перейдіть до Налаштування > Дисплей > Privacy Display. Якщо у вас увімкнено максимальний захист конфіденційності, рекомендуємо вимкнути його, щоб перевірити, чи це має значення.

Налаштуйте Eye Comfort Shield. Опция призначена для захисту ваших очей від дискомфорту. Перейдіть до Налаштування > Дисплей і натисніть Eye comfort shield. Це може зробити достатньо різниці, щоб компенсувати поточні проблеми Galaxy S26 Ultra.

Використовуйте налаштування Extra Dim. Перейдіть до Налаштування > Спеціальні можливості > Покращення зору. Звідси ви зможете увімкнути режим Extra Dim, який може бути корисним, якщо ваші очі чутливі до яскравого світла.

Збої та помилки Android Auto

Проблеми з Android Auto дуже поширені на всіх пристроях Android, особливо якщо ви використовуєте Android Auto Wireless. Нова серія Galaxy S26 не є винятком, хоча цього разу проблема може бути дещо більш стійкою. На Reddit є повідомлення від користувачів, які спробували звичайні методи усунення несправностей без особливого результату, але цілком можливо, що це більш широка проблема Android.

Найімовірніше, це просто тимчасова помилка, яка потребуватиме очікування виправлення від Google або Samsung. Тим не менш, варто спробувати деякі з більш загальних рішень нижче, оскільки це все ще може допомогти деяким користувачам.

Потенційні рішення:

Android Auto Wireless не підключається? Спробуйте спочатку дротове підключення. Деякі користувачі стикалися з проблемами при налаштуванні бездротового підключення без попереднього встановлення дротового. Після цього деякі користувачі повідомляли, що можуть нормально користуватися Android Auto Wireless.

Ви використовували Smart Switch для налаштування Galaxy S26? Якщо так, вам може знадобитися очистити кеш і сховище програми. Перейдіть до Налаштування > Програми > Android Auto > Сховище і натисніть Очистити кеш та Очистити сховище.

Причиною може бути ваш кабель. Переконайтеся, що кабель не порваний, не потертий і не пошкоджений іншим чином: перевірте його на інших пристроях, якщо можете, а потім замініть за необхідності.

Можливі проблеми з перегрівом

Хоча Galaxy S24 мав чимало проблем з перегрівом, з серією Galaxy S25 це було меншою проблемою. Та сама ситуація спостерігається і з лінійкою Galaxy S26 — наразі є лише кілька поодиноких повідомлень про проблеми.

Правда полягає в тому, що хоча перегрів не повинен бути серйозною проблемою, сучасні чіпи Snapdragon можуть виробляти чималу кількість тепла під час інтенсивного використання, наприклад, при грі в ігри з інтенсивною графікою.

Якщо ви стикаєтеся з повторюваними проблемами перегріву, наведені нижче рішення, мабуть, є вашими найкращими ставками на даний момент.

Потенційні рішення:

Очікуйте програмних оновлень: якщо Samsung вважатиме, що перегрів є значно поширеною проблемою, компанія, ймовірно, зробить подальші оптимізації програмного забезпечення для покращення ситуації.

Скиньте пристрій до заводських налаштувань. Хоча це малоймовірно, іноді помилки встановлення можуть призвести до нестандартної поведінки телефону. Якщо ваш телефон нестерпно гарячий, рекомендуємо спробувати скидання до заводських налаштувань.

Зверніться до Samsung для гарантійної заміни. Якщо ваш телефон надмірно нагрівається, звернення до Samsung може бути гарною ідеєю. Це може бути апаратна проблема, яка впливає на ваш пристрій, і проста заміна може вирішити проблему.

Проблеми з досягненням максимальних швидкостей бездротового заряджання Ultra

Незважаючи на те, що теоретично Galaxy S26 Ultra пропонує швидкість бездротового заряджання до 25 Вт, як виявилося, багатьом користувачам важко цього досягти. Велика кількість сторонніх та офіційних зарядних пристроїв Samsung не досягає максимальної швидкості — телефон часто знижується до 10 Вт або 15 Вт.

Навіть підтримка dbrand висловилася щодо несумісності з деякими своїми продуктами, водночас зазначивши, що навіть власний бездротовий зарядний пристрій Samsung за $50 досягатиме цих швидкостей лише за дуже специфічних умов, включаючи необхідність зарядного пристрою на 45 Вт, якого немає в комплекті з аксесуаром Samsung.

То яке рішення цієї проблеми? Виявляється, чистого рішення не існує. Деякі бренди, наприклад Spigen, за повідомленнями, мають кілька варіантів, які можуть досягти 25 Вт. Але це буде по суті гра методом спроб і помилок. Сподіваємося, Samsung запропонує рішення цієї проблеми в майбутньому, хоча важко сказати, чи це програмна, чи апаратна проблема.

Конденсат на камері Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra накопичив низку повідомлень, включаючи одне від Ice Universe, щодо проблем із запотіванням об’єктивів камери Galaxy S26 Ultra. Конденсат перетворює інакше чудовий досвід зйомки на вкрай неприємний.

На жаль, це дефект ущільнення корпусу, і без відвідування сервісного центру або заміни це не можна легко вирішити. Навіть якщо проблема не постійна, ми рекомендуємо не зволікати з цим питанням, оскільки це може завдати довгострокової шкоди камерам.





Посібники по Samsung Galaxy S26

Те, що найчастіше може знадобитися власникам цього смартфону: скидання до заводських налаштувань, завантаження в безпечному режимі та очищення розділу кешу.

Як скинути Galaxy S26 до заводських налаштувань

Бувають випадки, коли вам може знадобитися скинути Galaxy S26 до заводських налаштувань — щоб виправити проблему або тому що ви переходите на інший пристрій. Це досить простий крок, але майте на увазі, що вам потрібно підключити телефон до ПК, щоб увійти в меню відновлення.

Ось як виконати скидання:

Вимкніть телефон. Одночасно натисніть і утримуйте клавішу збільшення гучності та кнопку живлення. Відпустіть кнопку живлення після того, як пристрій завібрує та/або з’явиться логотип Android. Продовжуйте утримувати клавішу гучності, поки меню відновлення повністю не відкриється. Для навігації у меню відновлення використовуйте клавіші гучності. Натисніть клавішу зменшення гучності, доки не дійдете до Wipe data/factory reset, а потім натисніть кнопку живлення для підтвердження вибору. Виберіть Yes – Delete All Data, а потім натисніть кнопку живлення. Після завершення натисніть кнопку живлення, щоб вибрати Reboot System Now.

Завантаження Galaxy S26 у безпечному режимі

Щоб увійти в безпечний режим, натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб відкрити меню параметрів живлення. Потім натисніть і утримуйте параметр “Вимкнення живлення”. З’явиться нове вікно. Натисніть Safe Mode, щоб перезавантажити пристрій. Коли закінчите роботу в безпечному режимі, просто перезавантажте телефон, щоб повернутися до нормального режиму роботи.

Як очистити розділ кешу на Galaxy S26

Спочатку вимкніть телефон. Одночасно натисніть і утримуйте клавішу збільшення гучності та кнопку живлення. Зачекайте, доки пристрій не завібрує або не з’явиться логотип Android, і відпустіть кнопку живлення. Продовжуйте утримувати клавішу збільшення гучності, доки не з’явиться меню відновлення. Коли відкриється меню відновлення, використовуйте клавіші гучності для навігації. Натисніть клавішу зменшення гучності, щоб перейти до Wipe Cache Partition, і натисніть кнопку живлення для підтвердження.





Джерело: Android Authority