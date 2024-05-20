Вручити повістку військовозобов’язаному зможуть і роботодавці — Міноборони

Військовозобов’язаному можуть вручити повістку тепер і роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій.

Про це розповів речник Міноборони України Дмитро Лазуткін у щотижневому дайджесті.

Він заявив, що відповідно до положень Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів, вручати повістку можуть:

представники виконавчих органів, сільських, селищних, міських рад;

роботодавці, керівники підприємств, установ і організацій.

Зазначимо, на днях з’явився мобільний застосунок Міноборони Резерв+, в якому військовозобов’язані, призовники та резервісти можуть оновити свої дані онлайн і натомість не їхати в ЦНАП чи ТЦК.

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В Україні станом на 10 травня трохи менше як 4050 айтівців мають актуальну бронь. Крім 4050 айтівців, близько 1300 спеціалістів ще очікують рішення (у цю кількість входять ті, кого подали на перебронювання).