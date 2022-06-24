Резиденти «Дія.City» вже сплатили до бюджету 1,3 млрд грн податків (це з лютого по квітень)

За лютий-квітень чинні компанії-резиденти «Дія.City», яких станом на сьогодні налічується вже 262, перерахували до бюджету 1,3₴ млрд податкових зобов’язань. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Резиденти «Дія.City» вже сплатили до бюджету 1,3₴ млрд податків

З цих 1,3₴ млрд податків — понад ₴57 млн військового збору, які є важливим внеском у нашу спільну перемогу.

Наприкінці березня уряд спростив умови вступу та отримання статусу резидента «Дія.City» для ІТ-компаній на час воєнного стану — скасували критерії щодо кількості співробітників, середньої зарплати, а також звіт про відповідність та незалежний аудиторський висновок.

Тепер до «Дія.City» можуть приєднатися компанії, основний напрям роботи яких — хостинг та хмарні дата-центри, продукти для оборонної, промислової та побутової сфер, а також міжнародні карткові платіжні системи. Власне, повідомляється, що за новими видами діяльності до простору вже долучилися 13 компаній, зокрема Ajax Systems Manufacturing, De Novo, GigaCloud, TAS link, Softjourn та інші.

«Дія.City»

Запуск «Дія.City» «Дія.City» — спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який включає особливу схему оподаткування та працевлаштування для айтівців, а також особливі преференції для компаній-резидентів. В його основі — декілька законів, а саме: рамковий «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-ІХ та податковий «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1946-ІХ. відбувся 8 лютого 2022 року. Станом на 15 березня понад 100 українських та міжнародних IT-компаній стали резидентами «Дія.City». Подати заявку на резидентство до «Дія.City» та дізнатися умови можна на офіційному сайті проєкту, а отримати консультацію за цим посиланням.

До початку війни в Мінцифрі прогнозували, що завдяки «Дія City» темпи росту ІТ-сектора можуть подвоїтися до 40–50% на рік, а доходи IT-галузі в Україні до 2025 року можуть зрости з теперішніх $6 млрд до $16,5-$17 млрд. Водночас кількість робочих місць у галузі може збільшитися до 450 тис., а ІТ-індустрія зможе досягти 10% у ВВП країни (зараз частка становить близько 3,7-4,2%).