Вийшов трейлер фільму BlackBerry, він розповість про зльоти та падіння легендарного виробника телефонів з клавіатурою

BlackBerry – майбутній документальний драматичний фільм про однойменного виробника телефонів – отримав трейлер. У головних ролях знялися Джей Барушель («Як приручити дракона»), Гленн Хоуертон («У Філадельфії завжди сонячно») та Метт Джонсон, який також став режисером проэкту.

Фільм BlackBerry розповість про те, як телефон з клавіатурою став де-факто діловим комунікатором, але в результаті все ж таки програв смартфону. В основу фільму лягла книга Джекі Мак-Ніш. Сюжет здебільшого концентрується на взаєминах засновників компанії Майкла Лазарідіса та Джима Балсиллі. Трейлер демонструє розробку телефону, початковий успіх, анонс iPhone Стівом Джобсом та велику кількість емоційних розмов, деякі з яких супроводжуються розбиттям телефонів. Автори намагалися показати емоції та напруження пристрастей у людей, які докладали зусиль для порятунку компанію та намагалися втримати її на плаву.

Фільм BlackBerry вийде у прокат 12 травня.

Джерело: The Verge