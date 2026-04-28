Новини Кіно 28.04.2026

"Льодовиковий період" повертається: новий фільм вийде після багаторічної паузи

Вадим Карпусь

"Льодовиковий період": 7 частина вийде у 2027 році

Після довгої паузи франшиза “Льодовиковий період” готується повернутися у кінотеатри. Нова частина під назвою “Льодовиковий період: Точка Кипіння” вже має підтверджену дату релізу — 5 лютого 2027 року. Це означає п’ятирічну перерву між фільмами франшизи та 12 років очікування нової повноцінної частини основної серії після “Льодовиковий період: Курс на зіткнення” (2016).


Попри те, що серія “Льодовиковий період” часто опиняється в тіні таких хітів, як “Шрек” чи “Нікчемний Я”, франшиза за роки існування зібрала мільярди доларів і сформувала велику фан-базу. Навіть окремий персонаж Скрат (крисобілка) має чимало шанувальників, які засмутилися через його відсутність в останній частині. Концепція серії “Льодовиковий період” —історія доісторичних тварин, які об’єднуються, щоб вижити та допомагати одне одному — залишається універсальною і зрозумілою глядачам різного віку.

Спочатку прем’єру фільму “Льодовиковий період: Точка Кипіння” планували на 18 грудня 2026 року, але згодом її перенесли на лютий 2027-го. Це рішення виглядає стратегічним, адже завдяки цьому фільм уникне прямої конкуренції з такими блокбастерами, як “Месники: Сходження Доктора Дума” і “Дюна 3“.

Виробництво стартувало ще у листопаді 2024 року, тож проєкт уже перебуває на активній стадії.


“Льодовиковий період: Точка Кипіння” стане сьомим повнометражним фільмом франшизи (якщо враховувати “Льодовиковий період: Пригоди Бака”). Для серії, яка стартувала ще у 2002 році, це важлива віха — у 2027 році “Льодовиковий період” відзначить 25 років.

Водночас варто зауважити, що новий фільм стане першим, створеним без участі Blue Sky Studios, яка закрилася у 2021 році. Як наслідок, можна очікувати зміну підходу до виробництва і потенційно новий стиль.

Загальні касові збори франшизи “Льодовиковий період” вже перевищили $6,4 млрд. Водночас тривала пауза без основних релізів ставить перед новою частиною непросте завдання — повернути інтерес аудиторії і довести, що серія все ще актуальна.

"Kатка24" – картка для геймерів від "ПриватБанку", Visa та NAVI. З нею можна отримати кешбеки, знижки та не тільки

Джерело: screenrant

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
