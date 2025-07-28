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Новини WTF 28.07.2025 comment views icon

Виробника побутової хімії Clorox зламали одним дзвінком — техпідтримка видала пароль і вимкнула MFA

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Виробника побутової хімії Clorox зламали одним дзвінком — техпідтримка видала пароль і вимкнула MFA
Хакери зламали компанію Clorox одним дзвінком в техпідтримку / Depositphotos

Здається, що хакінг доволі складна справа — однак не тоді, коли ви потрапляєте аж на занадто довірливих людей. До прикладу, американського виробника побутової хімії Clorox у 2023 році вдалось зламати одним дзвінком завдяки працівнику техпідтримки, що не побоявся поділитись паролем з анонімом.

Нині Clorox подала позов на компанію Cognizant, працівники якої надавали виробнику технічну підтримку на аутсорсі з 2013 року, і в серпні 2023-го спровокували «критичний» витік інформації. Хакерам на той час не знадобилось багато зусиль для зламу — один просто подзвонив у техпідтримку, представився працівником Clorox і попросив скинути пароль, оскільки не може ввійти у систему. Йому одразу ж надали доступ, без вимоги підтвердження особистості.

«Cognizant не надурили якимось складними хитрощами чи витонченими хакерськими методами», — йдеться в позові. «Кіберзлочинець просто зателефонував і попросив облікові дані для доступу до мережі Clorox, що йому одразу і надали, без жодних питань щодо автентифікації».

В документі надають розшифровку записаного діалогу з кіберзлочинцем:

Хакер: В мене немає пароля, тому я не можу під’єднатись.

Техпідтримка: Добре, то я можу вам повідомити пароль?.

Хакер: Так, який пароль?

Техпідтримка: Хвилинку. Отже, він починається зі слів…

Після того як хакер отримав пароль, він попросив вимкнути MFA (багатофакторну автентифікацію) на корпоративних акаунтах Okta та Microsoft.

Хакер: Моя багатофакторна автентифікація Microsoft не працює. Чи можете ви її вимкнути? Вона на моєму старому телефоні… [нерозбірливо].

Техпідтримка: Дякую, що зачекали, Алекс. Багатофакторна автентифікація вимкнена. Перевірте, чи можете ви увійти.

Хакер: Добре. Тепер я можу увійти. Дякую.

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Наступного дня кіберзлочинець повторив усі ці дії, представившись вже як працівник служби інформаційної безпеки Clorox — трюк спрацював і для іншого представника техпідтримки.

Техпідтримка: Чим я можу вам допомогти сьогодні?

Хакер: Мій пароль на Okta не працював…

Техпідтримка: Я негайно скину ваш пароль зі свого боку. Добре. І ми побачимо, як це спрацює. Добре. [Після короткого очікування] Дякую… Перепрошую за довге очікування. Отже… пароль Clorox@123.

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Зрештою кіберзлочинці підсадили шкідливе ПЗ і скопіювали корпоративні дані, що призвело до зупинки виробничого процесу і збоїв у логістиці. За даними Clorox, вторгнення у системи коштувало їм $380 млн — кошти, які компанія намагається відшкодувати у Cognizant. Остання своєї провини не визнає, судячи з публічного коментаря представника:

«Шокує, що така корпорація як Clorox мала настільки недолугу внутрішню систему кібербезпеки для протидії цій атаці. У цих збоях намагаються звинуватити нас, але насправді Cognizant найняли для вузького кола послуг служби підтримки, які компанія обґрунтовано виконала. Cognizant не відповідала за кібербезпеку Clorox».

Джерело: Arstechnica

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