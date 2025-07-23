Один слабкий пароль знищив компанію із 158-річною історією та лишив без роботи 700 людей

Вантажівки компанії KNP, яку хакерам вдалось зламати через слабкий пароль одного з співробітників / KNP Logistics

Транспортна фірма KNP Logistics — лише одна з великої кількості жертв групи програм-вимагачів Akira. В цьому випадки хакери просто вгадали пароль одного зі співробітників і заблокували внутрішні системи, вимагаючи викуп.

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«Якщо ви це читаєте, це означає, що внутрішня інфраструктура вашої компанії повністю або частково мертва… Залишмо всі сльози та образи при собі та спробуємо побудувати конструктивний діалог», — повідомлення з вимогою викупу від хакерів.

У 2023 році KNP експлуатувала 500 вантажівок — більшість з них під брендом Knights of Old. Компанія стверджувала, що її ІТ-система відповідає галузевим стандартам і нібито мала страховку від кібератак.

Остання атака, за оцінками, експертів, вимагала викупу у розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $7 млн) — велике фінансове навантаження, яке зрештою змусило фірму зі 158-річною історією оголосити про банкрутство. Роботу втратили близько 700 людей.

Водночас гендиректор компанії Пол Ебботт не розкрив ім’я співробітника, пароль якого був скомпрометований — ані йому, ані колегам, зважаючи на потенційний психологічний тягар для людини.

«Чи хотіли б ви знати, якби опинились на цьому місці?» — каже він.

Крах KNP — лише частина ширшої хвилі атак програм-вимагачів, спрямованих на британський бізнес. Великі роздрібні торговці, включаючи Marks & Spencer, Co-op та Harrods, в останні місяці постраждали від кіберзлочинців. Внаслідок цього, перша фіксувала близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів ($54 млн) щотижневих збитків.

Зі слів Сюзанни Гріммер, представниці Національного агентства з боротьби зі злочинністю, за останні два роки кількість хакерських атак майже подвоїлася, сягнувши 35-40 на тиждень.

Очевидно, зростає і фінансовий вплив атак. Останні дослідження показали, що понад 80% випадків витоку даних були пов’язані саме зі скомпрометованими паролями, тоді як середня вартість кібератаки у Великій Британії зросла до 3,58 мільйона фунтів стерлінгів ($4,8 млн) між 2023 і 2024 роками. Для малих підприємств, на кшталт KNP, ці витрати можуть виявитися фатальними.

Джерело: BBC, CyberSecurityNews