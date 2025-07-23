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Новини WTF 23.07.2025 comment views icon

Один слабкий пароль знищив компанію із 158-річною історією та лишив без роботи 700 людей

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Один слабкий пароль знищив компанію із 158-річною історією та лишив без роботи 700 людей
Вантажівки компанії KNP, яку хакерам вдалось зламати через слабкий пароль одного з співробітників / KNP Logistics

Транспортна фірма KNP Logistics — лише одна з великої кількості жертв групи програм-вимагачів Akira. В цьому випадки хакери просто вгадали пароль одного зі співробітників і заблокували внутрішні системи, вимагаючи викуп.

«Якщо ви це читаєте, це означає, що внутрішня інфраструктура вашої компанії повністю або частково мертва… Залишмо всі сльози та образи при собі та спробуємо побудувати конструктивний діалог», — повідомлення з вимогою викупу від хакерів.

У 2023 році KNP експлуатувала 500 вантажівок — більшість з них під брендом Knights of Old. Компанія стверджувала, що її ІТ-система відповідає галузевим стандартам і нібито мала страховку від кібератак.

Остання атака, за оцінками, експертів, вимагала викупу у розмірі 5 мільйонів фунтів стерлінгів (близько $7 млн) — велике фінансове навантаження, яке зрештою змусило фірму зі 158-річною історією оголосити про банкрутство. Роботу втратили близько 700 людей.

Один слабкий пароль знищив компанію із 158-річною історією та лишив без роботи 700 людей
Керівник KNP Пол Ебботт / BBC

Водночас гендиректор компанії Пол Ебботт не розкрив ім’я співробітника, пароль якого був скомпрометований — ані йому, ані колегам, зважаючи на потенційний психологічний тягар для людини.

«Чи хотіли б ви знати, якби опинились на цьому місці?» — каже він.

Слабкий пароль знищив компанію із 158-річною історією та лишив без роботи 700 людей
Із банкрутством KNP роботу втратити 700 людей / BBC

Крах KNP — лише частина ширшої хвилі атак програм-вимагачів, спрямованих на британський бізнес. Великі роздрібні торговці, включаючи Marks & Spencer, Co-op та Harrods, в останні місяці постраждали від кіберзлочинців. Внаслідок цього, перша фіксувала близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів ($54 млн) щотижневих збитків.

Зі слів Сюзанни Гріммер, представниці Національного агентства з боротьби зі злочинністю, за останні два роки кількість хакерських атак майже подвоїлася, сягнувши 35-40 на тиждень.

Слабкий пароль знищив компанію із 158-річною історією та лишив без роботи 700 людей
Зростання вартості кіберзлочинів для британського бізнесу з 2020 по 2025 рік / CyberSecurityNews

Очевидно, зростає і фінансовий вплив атак. Останні дослідження показали, що понад 80% випадків витоку даних були пов’язані саме зі скомпрометованими паролями, тоді як середня вартість кібератаки у Великій Британії зросла до 3,58 мільйона фунтів стерлінгів ($4,8 млн) між 2023 і 2024 роками. Для малих підприємств, на кшталт KNP, ці витрати можуть виявитися фатальними.

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Джерело: BBC, CyberSecurityNews

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