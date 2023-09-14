Новини Софт 14.09.2023 о 12:11

WhatsApp запустив канали, як у Telegram. Україна у списку 150 країн, які отримають функцію

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Юрій Орос

Автор новин

WhatsApp запустив канали, як у Telegram. Україна у списку 150 країн, які отримають функціюMeta запустила канали WhatsApp у понад 150 країнах, у тому числі в Україні. В компанії називають канали приватним способом отримувати важливі новини. Свої канали мають створити для «тисячі організацій, спортивних команд, митців і лідерів думок». А протягом наступних місяців додадуть змогу створювати канали кожному.

Інформацією поділився Марк Цукерберг, та офіційний блог WhatsApp. У Марка вже 15 тис. підписників, але це пояснюється тим, що канали певний час тестували в 10 країнах.

WhatsApp запустив канали, як у Telegram. Україна у списку 150 країн, які отримають функцію

Серед важливих оновлень, які були зроблені після тестування називають:

  • Покращений каталог: змога шукати канали для відстеження, які автоматично відфільтровано за країною. Можна переглядати нові, найактивніші й популярні канали, на основі кількості підписників.
  • Реакції: можливість реагувати смайлами, щоб надати відгук, а також переглядати загальну кількість реакцій. Така реакція не відображатиметься для підписників.
  • Редагування: адміністратори зможуть вносити зміни у свої оновлення протягом щонайбільше 30 днів, після чого вони автоматично видаляться із серверів.
  • Пересилання: коли користувач пересилатиме оновлення до бесід чи груп, воно міститиме посилання на канал, щоб люди могли дізнатися більше.

WhatsApp запустив канали, як у Telegram. Україна у списку 150 країн, які отримають функцію

Спробуйте перейти на офіційний канал WhatsApp, щоб перевірити, чи розгорнулася функція саме у вас.

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