Windows 11 програла всім: тест швидкодії шести ОС Microsoft

Від XP до Windows 11: як виглядає швидкодія різних Windows на одному "залізі" / YouTube TrigrZolt

У мережі з’явився незвичний тест швидкодії, який порівнює шість поколінь Windows — від Windows XP до Windows 11. Автор експерименту, ютубер TrigrZolt, використав шість однакових ноутбуків Lenovo ThinkPad X220 з процесором Intel Core i5-2520M, 8 ГБ оперативної пам’яті та жорстким диском місткістю 256 ГБ. На кожен ноутбук встановили актуальні версії Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10 і 11. Результати вийшли суперечливими й місцями несподіваними: Windows 11, на яку часто переходять випадково, посіла останнє місце в більшості тестів, а Windows 8.1 стала загальним переможцем.

Першим випробуванням став час завантаження. Найшвидше стартувала Windows 8.1, тоді як Windows 11 завантажувалася найдовше. Попри підтримку Fast Boot у Windows 10 і 11, нова ОС ще й затримувала появу панелі завдань — проблема, відома користувачам з моменту релізу.

Далі перевірили споживання дискового простору. Windows XP зайняла лише 18,9 ГБ з установленими програмами. Для порівняння, Windows 11 потребувала 37,3 ГБ, хоча це навіть менше, ніж у Windows Vista (37,8 ГБ) та Windows 7 (44,6 ГБ). Тобто за “вагою” Windows 11 опинилася лише на третьому місці з кінця.

У тесті використання оперативної пам’яті Windows XP знову перемогла, споживаючи 0,8 ГБ у простої. Windows 11 у середньому використовувала 3,3 ГБ, а піками доходила до 3,7 ГБ через фонові служби та постійну телеметрію. Це означає, що на старому обладнанні нова ОС значно швидше починає гальмувати.

Окремо перевірили, скільки вкладок браузера система здатна відкрити до досягнення 5 ГБ використаної RAM. Через несумісність Chrome і Firefox зі старими ОС застосували браузер Supermium. Windows 8.1 відкрила 252 вкладки, Windows 11 — лише 49. Навіть Windows XP дотягнула до 50 вкладок, але далі почала аварійно завершувати роботу через проблеми з файлом підкачки.

У тесті автономності Windows 11 знову здалася першою, а Windows XP показала найкращий результат, хоча різниця між усіма системами склала лише близько двох хвилин, що майже не має значення в реальному житті. Усі батареї мали 100% здоров’я.

Під час експорту аудіо в Audacity Windows 11 посіла п’яте місце, випередивши лише Windows Vista з аномальною затримкою. У відеорендерингу через OpenShot Windows 11 знову стала останньою, тоді як Windows 10 показала найкращий час. XP і Vista взагалі не змогли запустити цей редактор.

Швидкість запуску програм — ще один провал для Windows 11. Вона стала останньою у відкритті Провідника, Paint, Калькулятора, Adobe Reader та VLC. Навіть рідні програми не дали їй жодної переваги.

У вебсерфінгу Windows 11 змогла раз посісти третє місце при завантаженні зображення, але знову опинилася останньою на Google Images і сторінці входу в Microsoft Account. Зате під час копіювання файлів вона стала другою, поступившись лише Windows 10. У перевірці на віруси через MalwareBytes Windows 11 зайняла четверте місце, а найшвидшою виявилася Windows 7.

Синтетичні тести теж не врятували ситуацію. У CPU-Z Windows XP перемогла в одноядерному режимі, Windows 7 — у багатоядерному. Windows 11 стала четвертою. У Geekbench вона випередила Windows 10 в одноядерному тесті, але програла в багатоядерному. CrystalDiskMark приніс їй третє місце разом із Windows 10, тоді як Windows XP знову перемогла. У Cinebench R10 Windows 8.1 здобула ще одну перемогу, а Windows 11 опустилася на четверту позицію.

Сам автор експерименту визнав, що цей тест має історичну, а не практичну цінність. Ноутбуки не підтримують Windows 11 офіційно, а відсутність SSD серйозно шкодить її результатам. На сучасному “залізі” з NVMe-накопичувачем і потужним процесором картина була б зовсім іншою. Водночас TrigrZolt віддав загальну перемогу Windows 8.1, назвавши її напрочуд плавною та швидкою, попри критику під час релізу.

Джерело: tomshardware