"Понад 3,3 млн завантажень": щойно оновився Linux-альтернативний варіант Windows 11

Zorin OS — операційна система на базі Linux (дистрибутив), розроблена як цілеспрямована альтернатива macOS і Windows, — з’явилася наприкінці минулого року, майже одночасно з непопулярним рішенням Microsoft припинити підтримку Windows 10 14 жовтня.





Частина користувачів назвала це рішення “запрограмованим застаріванням”, зазначивши, що програма розширених оновлень безпеки (ESU) теж не виправдала очікувань і виглядала лише як “кнопка відкладення” в останній момент.

“Смерть” Windows 10 підштовхнула 780 000 користувачів до Linux, різко збільшивши кількість завантажень Zorin OS зокрема до 1 мільйона. Через три місяці Zorin OS 18 перетнула позначку 2 мільйони завантажень. А тепер, через шість місяців після запуску Zorin OS, команда розробників повідомила, що кількість завантажень досягла вже 3,3 мільйона (за даними Neowin).

Цей рубіж збігається з виходом Zorin OS 18.1, яка містить нові функції, поліпшення та розширену підтримку апаратного забезпечення. Дистрибутив також розширив вбудовану базу даних для кращого виявлення інсталяційних файлів популярних Windows-додатків:

“Ми раді представити Zorin OS 18.1 — через шість місяців після виходу Zorin OS 18 і більш ніж 3,3 мільйона завантажень. Ви отримаєте ще кращий досвід роботи з комп’ютером — незалежно від того, чи ви вже є користувачем Zorin OS, чи лише починаєте переходити з Windows”.— каже команда Zorin OS у офіційному блозі.

Таким чином, коли запускається Windows-інсталятор програми на кшталт Plex, операційна система відображає діалогове вікно, яке намагається спрямувати вас до оптимального способу використання цього застосунку — найчастіше це встановлення його рідної Linux-версії з магазину програм.





Крім того, система автоматично пропонує найближчий рідний аналог для багатьох Windows-виключних застосунків — наприклад, Evolution Mail замість Microsoft Outlook.

“Тепер наша OS підтримує понад 240 програм, пропонуючи ще більше індивідуально підібраних альтернатив замість встановлення Windows-виконуваних файлів вручну”, — пояснює команда.

Нове оновлення додає покращення робочого столу, зокрема нові параметри для функції розширеного розміщення вікон (Advanced Window Tiling). Крім того, деякі програми тепер відображатимуть власну іконку-індикатор у системному треї, що полегшить перевірку статусу програми або швидкий доступ до її функцій. Zorin OS 18.1 також оновлює попередньо встановлені програми “для більш функціонального досвіду одразу після встановлення”.

“Якщо ви переходите з Windows, це означає, що ви отримаєте персоналізовані поради щодо того, як використовувати найсумісніші версії ваших улюблених програм у Zorin OS. Це одна з багатьох причин, чому Zorin OS є ідеальним вибором для користувачів Windows, які вирішили перейти на нову систему”, — запевняють Zorin OS.

Легка редакція Linux-дистрибутиву Zorin OS — Zorin Lite — також отримала нове оновлення до версії 17.3. Для довідки: версія Lite розроблена для роботи на старих або маломощних комп’ютерах. Оновлення включає підтримку зчитувача відбитків пальців, оновлені теми робочого столу та оновлений додаток “Менеджер файлів”.

Windows 11 існує вже чотири роки, проте більшу частину цього часу не могла здобути широкого поширення порівняно зі своїми попередниками. Зараз вона набирає обертів завдяки виходу Windows 10 з підтримки й навіть перевищила її частку на ринку. На початку цього року Microsoft пообіцяла покращити загальні враження користувачів від Windows 11.

“Редмондський гігант, схоже, вже виконує свою обіцянку, надаючи користувачам можливість пропускати процес оновлення при налаштуванні нового ПК з Windows 11, скорочуючи присутність Copilot та його інтеграцій, а також повертаючи улюблені функції — зокрема переміщувану та змінювану за розміром панель завдань — у рамках своєї ширшої стратегії вирішення проблемних місць операційної системи”, — пишуть Windows Central.

Втім, є і думки, що Microsoft марнує час, намагаючись покращити Windows 11, і натомість мала б “зірвати пластир” і випустити Windows 12.

“На жаль, я побоююся, що навіть героїчні зусилля з виправлення платформи не зможуть відновити її репутацію. Якщо ж спиратися на досвід минулого, “виправлення” операційної системи за допомогою виправлення помилок і нових функцій недостатньо. В очах багатьох погані версії Windows справді виправлялися лише одним способом: відмовою від них”, — пише редактор-оглядач Зак Боуден.

.Тим не менш, альтернативні операційні системи — такі Linux-дистрибутиви — загрожують позиціям Windows 11 на ринку настільних комп’ютерів завдяки своїй відкритості та безплатності, а обіцянка відсутності реклами й телеметрії робить перехід ще більш привабливим для тих, хто втомився від Windows — з будь-яких причин.

“Я використовував Zorin OS 18.1 протягом останнього тижня у передфінальній версії і незабаром опублікую огляд. Але загальне враження — переважно позитивне”,— зауважує Пол Тарротт з порталу Thurrott.com.

Варто зазначити, що Zorin OS 18.1 працює на ядрі Linux 6.17, яке забезпечує покращену підтримку драйверів для відеокарт NVIDIA, Intel та AMD, ноутбуків ThinkPad і Galaxy Book, пристроїв введення Apple (Magic Mouse 2, Touch Bar), більшої кількості ігрових контролерів — зокрема геймпада PS5 — а також портативних ігрових ПК.

Також система отримала LibreOffice 26.2 з підтримкою формату Markdown і покращеною сумісністю з документами Microsoft Office та Microsoft 365. Підтримка оновлень безпеки гарантована до червня 2029 року.

Джерело: Windows Central