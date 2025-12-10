Microsoft анонсує покращення ігрової продуктивності Windows 11 у 2026 році

Microsoft планує оновити Windows 11 для покращення ігрової продуктивності

Windows 11 отримає помітне оновлення для геймерів уже наступного року — Microsoft готує низку поліпшень, які мають підвищити продуктивність і зробити платформу конкурентною до SteamOS.

Компанія відкрито говорить, що хоче перетворити Windows на найкраще середовище для ігор. Протягом останнього року Microsoft активно підтримує новий клас портативних ігрових ПК, і наступні оновлення показують, що курс лишається незмінним.

«Ми прагнемо зробити Windows найкращим місцем для гри та продовжуватимемо вдосконалювати системні поведінки, які є найважливішими для ігор», — заявляє Microsoft

У планах компанії фігурує одразу кілька напрямів: оптимізація фонових процесів, кращий розподіл енергоспоживання та системних ресурсів, оновлення графічного стеку й драйверів. Усе це зменшить навантаження на систему й дозволить іграм отримувати більше доступних ресурсів для стабільнішої роботи.

Наступного року на портативні ігрові ПК також завезуть Auto SR (Super Resolution). Ця функція працює на рівні операційної системи й автоматично підвищує якість зображення та збільшує частоту кадрів у сумісних іграх — без жодної участі розробників. Першими Auto SR отримає Xbox Ally X на базі процесорів Ryzen AI з вбудованим NPU.

Ще одна технологія, яку Microsoft готує для ширшого кола Windows 11-пристроїв, — Advanced Shader Delivery (ASD). Вона попередньо завантажує шейдери під час скачування гри. Завдяки цьому сумісні проєкти запускаються значно швидше, працюють плавніше й витрачають менше батареї при першому запуску. Microsoft уже розширює список сумісних ігор на модельному ряду ROG Ally й розпочала інтеграцію ASD для нового обладнання та інших цифрових магазинів.

Усе це виглядає як відповідь на дії Valve, яка нещодавно представила власну ігрову консоль Steam Machine і продовжує розвивати Steam Deck. Саме ця консоль й перезапустила тренд портативного геймінгу, до якого Windows лише зараз підтягується на рівні системи.

Microsoft робить ставку на Xbox Ally та системні оптимізації Windows 11 для портативних ПК та ігрових консолей. Компанія поступово готується до прямої конкуренції зі SteamOS і намагається повернути Windows статус головної платформи для ігор — незалежно від того, яку екосистему чи бібліотеку використовує гравець.

Джерело: windowscentral