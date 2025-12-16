Новини Софт 16.12.2025 comment views icon

Користувачі Microsoft "випадково" переходять на Windows 11 — в попередній версії зникла кнопка відкладення оновлень

Вадим Карпусь

Microsoft офіційно заявляє, що начебто не змушує користувачів оновлюватися до Windows 11. Проте на практиці ситуація виглядає інакше. Користувач може випадково натиснути не той пункт — і процес оновлення до Windows 11 стартує поза його бажанням. Гірше того, зупинити його вже не вдасться, адже кнопка паузи стає недоступною.

Як повідомляє Windows Latest, на комп’ютерах з Windows 10, які не підключені до програми розширених оновлень безпеки Extended Security Updates (ESU), раптово зникла можливість ставити оновлення на паузу. Опція “Призупинити оновлення на 7 днів” відображається, але вона неактивна.

Проблема стосується лише тих ПК, які не зареєстровані в програмі ESU. Якщо такий комп’ютер технічно підтримує Windows 11, система фактично підштовхує користувача до оновлення. Ймовірно, це робиться з метою захисту користувачів. Адже Windows 10 без ESU вже має кілька відомих вразливостей і залишається без повноцінного захисту. При цьому ESU фактично безкоштовна, тож повна відмова від підтримки виглядає сумнівним рішенням.

Користувачі Microsoft "випадково" переходять на Windows 11 — в попередній версії зникла кнопка відкладення оновлень

У нормальних умовах кнопка паузи стає сірою лише тоді, коли користувач уже кілька разів зупиняв оновлення або якщо адміністратор заборонив це через групові політики. Саме тому нинішня поведінка системи викликає здивування занепокоєння.

Один із користувачів описує ситуацію так:

“Я не підключався до програми ESU, і це виглядає як покарання за це. В розширених налаштуваннях система пише, що я досяг ліміту паузи, хоча це дивно. Те саме трапляється, якщо випадково почати оновлення до Windows 11 — скасувати його вже неможливо, бо кнопка паузи неактивна”.

Додатково насторожує й інша деталь. Пункт “Підключитися до Extended Security Updates”, який раніше розташовувався під кнопкою перевірки оновлень, перемістили у правий верхній кут. На його місці тепер з’явився прямий заклик “Завантажити та встановити” Windows 11 версії 25H2.

Отже, якщо ви користуєтеся Windows 10 без ESU і маєте комп’ютер, сумісний з Windows 11, варто бути максимально уважним. Один необережний клік — і система почне оновлення без можливості зупинки чи повернення назад. Навіть якщо ви цього не хочете.

Наразі близько 500 млн комп’ютерів з Windows 10 технічно готові до переходу на Windows 11, але не оновлюються. Це величезна кількість пристроїв, власники яких добровільно залишаються на старій ОС без повної підтримки. У такій ситуації не дивно, що Microsoft може дедалі активніше застосовувати різні способи, аби перевести ці ПК на підтримувану та безпечнішу Windows 11. Хоча вона має чимало прикрих багів, які псують нерви користувачам.

Величезне оновлення Windows 11 принесе нове меню “Пуск” і більше помітних змін, ніж 25H2

Джерело: forbes

