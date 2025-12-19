Новини Ігри 19.12.2025 comment views icon

Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей

Маргарита Юзяк

Xbox / Depositphotos

Xbox не робитиме персональні підсумки року для гравців за 2025-й. За інформацією Windows Central, компанія вирішила відмовитися від формату по типу Spotify Wrapped через брак коштів.

Традиція річних підсумків давно стала масовою: Spotify, PlayStation, YouTube та інші сервіси щороку показують користувачам їхні персональні результати. Цього року навіть YouTube розділила статистику на музичну та за переглядами відео. Xbox теж іноді робила такі огляди, але цього разу відмовилася. За інсайдами, компанія свідомо перерозподілила бюджет на великі події 2026-го: тоді Xbox святкуватиме 25 років, стільки ж виповниться Halo. Паралельно Blizzard готується до 35-річчя, а Bethesda — до 40-річчя.

Видання зазначає, що справа у вільному маркетинговому бюджеті на тлі внутрішніх проблем та зміні пріоритетів перед низкою ювілеїв. Річні підсумки вже стали традицією для Spotify, PlayStation чи YouTube, і час від часу їх робила й Xbox. Але цього разу гроші, які могли піти на такий огляд для гравців, спрямували на підготовку до святкових дат.

Ці дати тягнуть за собою масштабні святкування. У 2026-му Blizzard готує велике повернення BlizzCon — перший публічний захід за довгий час і один із найдорожчих. На сцені очікують новий контент для Diablo та World of Warcraft, а можливо, й для StarCraft. У промо вже засвітилися логотипи Warcraft, Diablo, Overwatch і StarCraft.

BlizzCon / Blizzard Entertainment

За інсайдами, Bethesda готує справді гучний рік: новий контент для Starfield, версії гри для PS5 та Nintendo Switch 2, а також масштабні плани навколо Fallout. Є шанс почути й перші новини про Elder Scrolls 6. Тим часом у 2026-му очікують рімейк Halo та можливі релізи чи анонси, пов’язані з Fable, Gears of War і Forza.

У Windows Central вважають, що Xbox не бачить сенсу витрачати сили на щорічні підсумки, адже попереду великий ювілей. Компанія вже робила ставку на масштабні разові проєкти — згадайте Музей Xbox до 20-річчя у 2021-му. Ймовірно, щось подібне готують і до 25-річчя, а персональні річні звіти можуть повернутися вже у 2026-му, але в значно ширшому форматі.

Тим, хто все ж хоче подивитися власну ігрову статистику за рік, радять сторонні сервіси. Наприклад, TrueAchievements працює через офіційний Xbox API: після входу через Microsoft він покаже ваші досягнення, у що грали й наскільки були активні. Це не офіційний Wrapped від Xbox, але дані справжні.

Альтернатива підсумкам року Xbox — TrueAchievements

