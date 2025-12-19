Windows Central: Xbox скасувала персональні підсумки року для гравців через брак грошей

Xbox / Depositphotos

Xbox не робитиме персональні підсумки року для гравців за 2025-й. За інформацією Windows Central, компанія вирішила відмовитися від формату по типу Spotify Wrapped через брак коштів.

Традиція річних підсумків давно стала масовою: Spotify, PlayStation, YouTube та інші сервіси щороку показують користувачам їхні персональні результати. Цього року навіть YouTube розділила статистику на музичну та за переглядами відео. Xbox теж іноді робила такі огляди, але цього разу відмовилася. За інсайдами, компанія свідомо перерозподілила бюджет на великі події 2026-го: тоді Xbox святкуватиме 25 років, стільки ж виповниться Halo. Паралельно Blizzard готується до 35-річчя, а Bethesda — до 40-річчя.

Видання зазначає, що справа у вільному маркетинговому бюджеті на тлі внутрішніх проблем та зміні пріоритетів перед низкою ювілеїв. Річні підсумки вже стали традицією для Spotify, PlayStation чи YouTube, і час від часу їх робила й Xbox. Але цього разу гроші, які могли піти на такий огляд для гравців, спрямували на підготовку до святкових дат.