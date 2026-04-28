Microsoft розповіла не все: є ще 4 покращених функції Windows 11

Microsoft нещодавно випустила збірник 26300.8289 для Windows 11у новому каналі Experimental, і разом із переробкою налаштувань Windows Update та іншими змінами компанія також непомітно додала ряд додаткових поліпшень, включно з витоками кількох нових функцій.





Зокрема, як помітив @PhantomOfEarth, останній попередній збірник непомітно представляє редизайн діалогового вікна “Виконати” (Run), а налаштування Сховища отримали новий елемент керування для перемикання одиниць вимірювання під час зміни розміру тому.

Крім того, у надрах операційної системи виявилося, що компанія вже інтегрує ранній попередній перегляд нової Панелі завдань із підтримкою переміщення і нову анімацію фрагментування під час входу в систему, які наразі недоступні для учасників програми Insider.

Діалогове вікно “Виконати” з новим сучасним інтерфейсом

Ні для кого не секрет, що Microsoft працює над модернізацією діалогового вікна “Виконати” з новим інтерфейсом. Однак новий дизайн вже доступний у каналі Experimental без необхідності вмикати відповідне налаштування в операційній системі.





Нове вікно “Виконати” — це найзначніше оновлення цієї функції за останні тридцять років. Новий дизайн поєднує принципи Fluent Design у Windows 11 зі скругленими кутами, напівпрозорими елементами, оновленими відступами та підтримкою світлої та темної колірних схем.

Крім того, нове вікно “Виконати” має значно більший розмір — ширше текстове поле та акуратніші відступи. Під час введення тексту у полі відображатимуться останні команди, а інтерфейс підказуватиме відповідні програми та шляхи.

Важливо відзначити, що Microsoft зробить цей новий інтерфейс необов’язковим — його потрібно буде вмикати вручну через Налаштування > Система > Додатково, за допомогою перемикача “Діалогове вікно “Виконати””.

Нова опція одиниць вимірювання у налаштуваннях Сховища

Microsoft також внесла невелику зміну у налаштування Сховища. Починаючи зі збірника 26300.8289, у розділі Налаштування > Сховище > Диски та томи, на сторінці властивостей конкретного тому, опція “Змінити розмір” включає налаштування для перемикання одиниці з МБ (мегабайт) на ГБ (гігабайти), що спрощує зміну розміру тому.

Редизайн анімації фрагментування під час входу

У найновішому попередньому збірнику компанія також замінює анімацію крапок-фрагментів під час входу, виходу, вимкнення та перезавантаження на нову анімацію суцільного обертання — схожу на ту, що відображається під час завантаження.

Користувач PhantomOfEarth опублікував цю зміну в X, і Маркус Еш, керівник напряму дизайну та досліджень для Windows і пристроїв у Microsoft, відповів:

“Ви побачите більшу узгодженість у більшості сценаріїв використання з обертовими крапками”.

Панель завдань із можливістю переміщення

У рамках масштабніших зусиль з удосконалення операційної системи шляхом усунення проблем, на які вказували користувачі, Microsoft працює над переробленою Панеллю завдань, яка повертає давно запитувані функції — зокрема можливість розмістити її у верхній частині екрана.

Хоча раніше ця функція була відома лише за зображеннями з внутрішніх збірників, збірник Windows 11 26300.8289 вводить першу (майже) функціональну інтеграцію оновленої Панелі завдань.

“Відкриття рухомої панелі завдань особливо примітне, оскільки воно відповідає на давній запит спільноти. Оскільки ці збірники є дуже експериментальними, функції можуть ще змінитися або так і не вийти у загальний доступ”, — пишуть The WinCentral.

У цій ранній реалізації в контекстному меню Панелі завдань з’являються нові опції, що дозволяють перемістити її у верхню частину екрана або до одного з боків. Однак поточна інтеграція залишається дуже нестабільною, і спроба закріпити Панель завдань збоку екрана не працює.

Також зверніть увагу: опції контекстного меню призначені виключно для налагодження. У фінальній версії налаштування будуть розміщені на сторінці “Панель завдань”.





Що далі?

Цей збірник дає чітке уявлення про те, куди компанія рухається з Windows 11, навіть якщо багато найважливіших покращень ще перебувають на ранніх стадіях.

Перероблене діалогове вікно “Виконати” та оновлені елементи керування Сховищем свідчать про стабільний прогрес у поліпшенні давно наявних частин операційної системи. Ці зміни орієнтовані на зручність використання та якість виконання, демонструючи, що Microsoft приділяє увагу повсякденним взаємодіям.

“Microsoft також випускає збірник Windows 11 Insider Preview (26220.8283) для каналу Beta з аналогічними змінами та виправленнями, доступними в Experimental. Хоча ці зміни розробляються для версії 26H2, операційна система може поки що відображати версію 25H2 у Налаштуваннях — Microsoft оновить номер версії ближче до офіційного релізу”, —кажуть Pureinfotech.

Водночас рання підтримка переміщення Панелі завдань особливо заслуговує на увагу. Навіть у поточному стані вона підтверджує, що технологічний гігант активно працює над однією з найбажаніших функцій із моменту виходу Windows 11.

Хоча деякі з цих доповнень досі недоступні для звичайних користувачів, їхня присутність у каналі Experimental натякає на те, що компанія рухається вперед із ширшим набором покращень — наразі у фоновому режимі. Є ранні ознаки того, що Windows 11 змінюється у відповідь на реальні відгуки користувачів, але картина ще далека від завершення.





Джерело: Windows Central