Metro 2039 святкує перший мільйон вішлістів і дякує фанатам

Metro 2039 ще не отримала дати релізу, але вже зібрала мільйон вiшлістів і 4A Games явно не очікувала такого швидкого результату.





Студія оголосила про досягнення в соцмережах одразу після того, як сторінки гри з’явились у магазинах на всіх платформах.

“Ми вражені тим, що досягли цього рубежу так швидко після анонсу. Дякуємо за неймовірну підтримку — ми не можемо дочекатись, коли запросимо вас до Метро цієї зими”, — йдеться у повідомленні студії.

Мільйон вiшлістів для нової частини серії без оголошеної дати релізу і конкретних цінових деталей — це серйозний показник інтересу. Для порівняння: Metro Exodus за все своє існування продалась тиражем понад 10 млн копій — тобто авансова аудиторія нової частини вже становить десяту частину від загального тиражу попередньої гри.

Metro 2039 стане четвертою основною частиною серії і повертає гравців до тунелів московського метро після відкритого світу Exodus. Головний герой — Незнайомець, якого переслідують кошмари. Антагоніст — фракція Новорайх на чолі з Фюрером Хантером. Вперше в серії протагоніст буде повністю озвученим — Дмитро Глуховський підтвердив це особисто. Реліз заплановано на зиму 2026 року на PS5, Xbox Series X/S і ПК через Steam і Epic Games Store.





Джерело: X.com