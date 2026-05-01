Новини Ігри 01.05.2026 comment views icon

Metro 2039 святкує перший мільйон вішлістів і дякує фанатам

Софія Шадріна

Авторка новин

Metro 2039 святкує перший мільйон вішлістів і дякує фанатам / X.com
Metro 2039 святкує перший мільйон вішлістів і дякує фанатам / X.com

Metro 2039 ще не отримала дати релізу, але вже зібрала мільйон вiшлістів і 4A Games явно не очікувала такого швидкого результату.


Студія оголосила про досягнення в соцмережах одразу після того, як сторінки гри з’явились у магазинах на всіх платформах.

“Ми вражені тим, що досягли цього рубежу так швидко після анонсу. Дякуємо за неймовірну підтримку — ми не можемо дочекатись, коли запросимо вас до Метро цієї зими”, — йдеться у повідомленні студії.

Мільйон вiшлістів для нової частини серії без оголошеної дати релізу і конкретних цінових деталей — це серйозний показник інтересу. Для порівняння: Metro Exodus за все своє існування продалась тиражем понад 10 млн копій — тобто авансова аудиторія нової частини вже становить десяту частину від загального тиражу попередньої гри.

Metro 2039 стане четвертою основною частиною серії і повертає гравців до тунелів московського метро після відкритого світу Exodus. Головний герой — Незнайомець, якого переслідують кошмари. Антагоніст — фракція Новорайх на чолі з Фюрером Хантером. Вперше в серії протагоніст буде повністю озвученим — Дмитро Глуховський підтвердив це особисто. Реліз заплановано на зиму 2026 року на PS5, Xbox Series X/S і ПК через Steam і Epic Games Store.


Раніше ми публікували перший погляд на Metro 2039 після шоукейсу Xbox First Look, де студія показала 15-хвилинну презентацію з першими кадрами геймплею.

Джерело: X.com

Файно є
