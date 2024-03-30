X Twitter дозволяє спільноти для дорослих

Соціальна мережа X (колишній Twitter) підтвердила можливість створення спільнот для дорослих (NSFW, not safe for work) на платформі, чутки про які з’явилися напередодні. У змінах до X Communities зазначається:

«Незабаром вміст NSFW буде автоматично фільтруватися в усіх спільнотах. Тепер адміністратори можуть встановити «Вміст для дорослих» у налаштуваннях, щоб уникнути автоматичного фільтрування вмісту».

Спільноти X (X Communities) — це групи в X із власними стрічками за межами основної стрічки. Зміни підтверджують попередні тести спільнот NSFW, помічені дослідниками та реверсивними інженерами. Відвертий контент відіграє важливу роль на X, яка є осередком розміщення реклами для секс-працівників, а також великої кількості ботів та спаму, орієнтованих на вміст для дорослих.

Згідно з внутрішніми документами, отриманими Reuters у 2022 році, приблизно 13% усіх публікацій у Twitter відверті фотографії та відео. Щобільше, контент для дорослих є одним із жанрів, що розвиваються найшвидше на платформі, особливо на тлі занепаду новин та спорту. Якщо X вдасться зробити Communities успішним продуктом, мережа могла б стати конкурентом для форумів, таких як Reddit.

Також X додає у спільноти кнопку «Забанити» поряд із кнопками «Зберегти» та «Приховати» на сторінці повідомлень. Можна надсилати повідомлення з докладним поясненням щодо причин бану, є тимчасові бани, інструменти для сортування дописів за «Популярними», «Останніми» та «Найпопулярнішими»; вкладка «Медіа» для спільнот для Android, а також багато іншого та низку незначних покращень та виправлень помилок.

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Джерело: TechCrunch

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