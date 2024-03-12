На Х поширюють вірус через рекламу нюдсів акторки Сідні Свіні

Тема «Виток Сідні Свіні» стала особливо популярною в соцмережі Ілона Маска, але зрештою приводить користувачів не до ексклюзивних оголених зображень акторки, а до шкідливого ПЗ.

Як повідомляє 404 Media, зловмисники додають в дописи на Х посилання на сумнівні сайти, заманюючи користувачів обіцянкою показати «виток оголених зображень Сідні Свіні» — акторки, відомої роллю в серіалі «Ейфорія» та своїм пишним декольте. Після переходу на сайт, пристрої людей заражаються шкідливим програмним забезпеченням.

На цей час запит «Sydney Sweeney Leak» у соцмережі не спрацьовує — схоже, X таки заблокував пошук за ним. Однак, якщо просто ввести ім’я та прізвище акторки, то кілька шкідливих дописів все ще відобразяться.

Деякі дописи містять розмиті зображення, які, на перший погляд, можуть здатися відвертими — ймовірно, їх взяли з порносайтів, аби привернути увагу до посилань.

Журналістка 404 Media написала, що таки спробувала перейти на ці сайти, однак жодних оголених зображень Свіні чи когось іншого там не було. Водночас спрацювала антивірусна програма на її комп’ютері — заблокувала «доступ до сайтів і позначила їх як потенційно ризикові».

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