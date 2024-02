X/Twitter очолив топ завантажень App Store на тлі витоку інтимного відео Дрейка

Вдруге за два тижні соцмережа намагається впоратися із поширенням оголених зображень знаменитостей: X тимчасово заблокував у пошуку запит Тейлор Свіфт, після публікації згенерованих ШІ порнозображень співачки, а нині у центр скандалу потрапило інтимне відео Дрейка, на якому репер самозадовольняється.

Хештег «drakevideo» у середу став найпопулярнішим серед користувачів США, однак навряд витоки чимось зашкодили соцмережі Маска — навпаки в цей час X очолив рейтинг завантажень в App Store (ще кілька місяців тому застосунок посідав аж 60-те місце).

Видання The Verge прямо пов’язує лідерські позиції X в App Store з витоком інтимного відео Дрейка. За словами речника соцмережі Джо Бенарроха, компанія «активно стежить за ситуацією», аби видаляти подібні дописи — однак ще вчора журналісти відшукали в X принаймні сім публікацій із відео, а деякі зібрали мільйони переглядів.

𝕏 is now the #1 most downloaded app of any kind! pic.twitter.com/TeqWxcmZfs

— Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2024