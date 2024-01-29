X/Twitter заблокував у пошуці запит «‎Тейлор Свіфт» і запускає центр «‎протидії шкідливому контенту»

Після поширення згенерованих штучним інтелектом порнозображень Свіфт соцмережа взагалі заблокувала пошукові запити про співачку.

У відповідь на запит X видавала повідомлення про помилку: «Щось пішло не так. Спробуйте перезавантажити сторінку».

«Це тимчасовий захід, який ми вживаємо з великою обережністю, оскільки надаємо пріоритет безпеці в цьому питанні», — сказав Джо Бенаррох, керівник бізнес-операцій X.

Поширення фейкових порнозображень Свіфт вже засудили профспілка акторів і CEO Microsoft Сатья Наделла, який назвав зловживання ШІ «‎ жахливим». Раніше ринкова капіталізація компанії вперше перевищила оцінку у $3 трлн, що стало можливим завдяки впровадженню штучного інтелекту у продукти Microsoft і великим інвестиціям у технологію.

Тейлор Свіфт стала абсолютною зіркою 2023 року — концерти за її участі викликали сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бала, продажі квитків на її фільм-концерт били рекорди, і зрештою журнал Time визнав співачку «‎Людиною року».

Як повідомляє Reuters, у п’ятницю прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр назвала фейкові порнозображення «тривожними‎» і заявила, що соціальні мережі зобов’язані запобігати поширенню такої дезінформації. Вона додала, що контроль за фейковими зображеннями, створеними ШІ, непропорційний і найбільше впливає на жінок.

Відповідно до звіту The New York Times, одне із «‎зображень» Свіфт, опубліковане на X, переглянули 47 мільйонів разів, перш ніж акаунт було призупинено.

Відколи Ілон Маск придбав Twitter у 2022 році, його критикували за власні суперечливі публікації та спроби переглянути політику модерації контенту на платформі. Багато рекламодавців відмовилися від витрат на X, переймаючись, що їхні оголошення з’являтимуться поруч зі «шкідливими‎» дописами. Торік Маск і гендиректорка соцмережі Лінда Яккаріно сформулювали нову політику під назвою «свобода слова, а не охоплення», яка обмежує розповсюдження деяких публікацій, але утримується від їх видалення.

Багатотисячні звільнення в Twitter торкнулися й команди з модерації контенту, однак наразі соцмережа, схоже, таки визнала свою помилку і збирається найняти 100 модераторів для нового офісу в Остіні, Техас. «Центр передового досвіду довіри та безпеки» зосередиться на боротьбі з контентом, присвяченому зокрема жорстокому поводженню з дітьми.

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Компанія оголосила про заснування центру якраз напередодні слухань у Сенаті США щодо сексуальної експлуатації дітей в Інтернеті. Планується, що 31 січня свої свідчення надасть Лінда Яккаріно разом із генеральними директорами Meta, Snap, TikTok і Discord.

У п’ятничній публікації в блозі X повідомила, що призупинила 12,4 мільйона акаунтів торік за порушення правил щодо сексуальної експлуатації дітей, що, за даними компанії, більше порівняно з 2,3 мільйонами облікових записів у 2022 році.