Новини IT-бізнес 04.01.2024 о 17:32 comment views icon

Xerox звільнить понад 3 000 працівників в межах реструктуризації — акції компанії впали на 12%

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Компанія, заснована ще у 1906 році й відома як піонер в галузі масового випуску копіювальних апаратів, планує звільнити близько 15% своєї робочої сили у перші три місяці 2024 року в межах масштабного плану реструктуризації.

Нині в Xerox працюють близько 23 000 співробітників, а отже робочі місця втратять кілька тисяч людей. На тлі новини, як повідомляє CNBC, акції компанії впали майже на 12%.

У заяві Xerox сказано, що скорочення є «‎частиною плану розробки нової операційної моделі, реорганізації команди лідерів і підвищення ефективності».

Xerox виробляє принтери та офісне обладнання понад століття, але диверсифікувала свою діяльність у цифрових продуктах і бізнес-послугах, оскільки діловий світ відійшов від паперових документів. Тепер компанія планує ще більше скоротити свої пропозиції друку.

Пандемія також спричинила падіння попиту на продукцію Xerox, а дешевші китайські аналоги знизили її продажі та прибутки. Торік генеральний директор Xerox Стівен Бандровчак сказав Business Insider, що компанія опинилася в кризі й повинна змінити своє мислення.

У 2022 році компанія отримала $7,1 млрд доходу, а у 2021 — $7,06 млрд. У 2020 компанія ледь не поглинула свого конкурента HP у межах угоди на $35 млрд, але передумала через COVID-19.

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