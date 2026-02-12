Як Kindle Scribe, але на Linux: вийшов рідер InkPad One з 10-дюймовим E-Ink екраном

PocketBook InkPad One

Ринок електронних книг більшою частиною ділять між собою Kindle та Kobo. Та цього разу з’явилася цікава альтернатива у вигляді PocketBook InkPad One. Це новий рідер, який працює на Linux і напряму конкурує з Kindle Scribe.





Характеристики PocketBook InkPad One

PocketBook InkPad One отримав 10,3-дюймовий дисплей E Ink Mobius із відтінками сірого та щільністю 226 пікселів на дюйм. Екран підтримує фронтальне підсвічування з адаптацією до освітлення навколо, тож пристрій підлаштовує яскравість під умови в кімнаті. Автономну роботу до двох місяців забезпечує акумулятор місткістю 3700 мА·год.

Новинка містить 4-ядерний процесор з частотою 1,8 ГГц, 2 ГБ оперативної пам’яті та 32 ГБ внутрішнього сховища. Корпус доволі тонкий — 5,15 мм, а вага становить 400 г. За габаритами та форматом це прямий суперник Kindle Scribe, хоча роздільна здатність екрана тут трохи нижча.





Головна особливість PocketBook InkPad One — операційна система Linux. PocketBook не використовує Android і не пропонує закриту платформу, тож користувач не прив’язується до конкретної екосистеми. Рідер підтримує 21 формат файлів, серед яких AZW, EPUB, PDF, MOBI та інші популярні стандарти. Пристрій також надає доступ до застосунку на базі Libby для позичання книг із бібліотек. У Великій Британії користувачі отримують доступ до “найповнішої англомовної цифрової бібліотеки Великої Британії з контентом, захищеним LCP DRM, що налічує 4,5 мільйона електронних книг і 90 000 аудіокниг”.

InkPad One підтримує введення стилусом, і стилус входить до комплекту. Це робить модель більш відкритою альтернативою Kindle Scribe та таким пристроям, як reMarkable Paper Pro, де екосистема значно обмеженіша.

Ціна

Поки що PocketBook продає InkPad One лише в Німеччині за ціною €299. Компанія підтвердила, що згодом модель з’явиться в інших країнах. У США ціна складе $360, у Британії — близько £270.

