Огляд Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen): електронна книга, яка здивувала

Компанія Amazon не тільки світовий лідер в онлайн-продажах, а й відомий виробник електронних “читалок”. Їх серія Kindle дуже популярна в США та за її межами. Навіть в Україні, де сервіси та послуги компанії офіційно не працюють, електронні рідери цього виробника мають високу популярність. Для усіх фанатів Amazon Kindle протестували нову модель Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen), вона ж Paperwhite 6. Також варто згадати, що в нас та тестах опинилася версія Signature Edition з покращеними можливостями. Детальніше про різницю між версіями, про технічні можливості, зручність читання та користування, а також про багато всього іншого, ви дізнаєтеся з цього огляду.

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) Від 6599 грн. Плюси: мінімалістичний та сучасний дизайн; компактний та надійний корпус; якісний екран E Ink Carta 1300; є повноцінний захист від води IPX8; швидка робота системи; повністю сенсорне керування; є порт USB-C; багато пам'яті; розумне підсвічування; темна тема; багатофункціональне та просте меню Мінуси: відносно повільна робота системи після смартфона чи планшета; корпус швидко забруднюється; для когось дизайн буде занадто простим і не вистачатиме фізичних кнопок 8.4 /10 Оцінка

Технічні характеристики Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen)

Екран 7-дюймовий сенсорний E-ink Carta 1300, 1264×1680 пікселів, підсвічування, щільність 300 ppi, 16 відтінків сірого, яскравість 94 ніт, антиблікове покриття Пам’ять 512 МБ ОЗП, 16/32 ГБ внутрішньої пам’яті Формати підтримуваних файлів PDF, PRC, EPUB, RTF, AZW3, AZW, MOBI, DOC, DOCX, HTML, TXT, JPEG, GIF, PNG, BMP, AAX Підключення та зв’язок Bluetooth, Wi-Fi 5 (802.11n) Захист від вологи Є, IPX8 Операційна система Linux Батарея 1900 мАгод, до 12 тижнів роботи Матеріали корпуса Пластик Кольори Чорний, малиновий, зелений Габарити 127,5×176,7×7,8 мм Вага 211 грамів

Пакування та комплектація

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) постачається в пласкому картонному боксі з малюнком рідера. Позаду треба просто вирвати смушку і витягнути читалку зверху.

Всередині бачимо саму електронну книгу, документацію та інструкцію, а також короткий кабель USB-A to USB-C.

Дизайн та ергономіка

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) майже не відрізняється від минулого покоління 2021 року. Рідер має такий самий мінімалістичний дизайн з матовим пластиком позаду та глянцевим спереду. Можливо трохи більше заокруглені кути.

Передня частина електронної книги пласка, з широкими рамками та без жодних кнопок. Вона трохи втоплена, тому борти виступають над екраном по всьому периметру десь на декілька міліметрів. Думаю це зроблено навмисно, щоб хоч якось захистити екран при падінні. Єдине, що видніється на передній частині — це датчик освітлення, який встановили зверху над екраном (актуально тільки для версії Signature Edition). Також бачимо надпис Kindle на нижній частині.

Задня сторона рідера має зігнутості по краях, інформацію про гаджет внизу та великий фірмовий смайлик компанії, вирізаний в корпусі лазером.

На торцях нічого немає, окрім нижнього. Тут бачимо порт USB-C для заряджання, світлодіодний індикатор та фізичну кнопку вмикання/вимикання електронної книги.

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) має захист від води по стандарту IPX8. Це значить, що рідер можна занурювати у прісну воду на глибину до двох метрів на годину — і з ним нічого не станеться. Навіть кажуть, що версія Signature Edition має невеликий додатковий захист від солоної води, правда, як це реалізовано я не розумію.

Нова “читалка” має версії із суцільно чорним корпусом, як в нас на огляді. А ще є зелений та рожевий. Правда, в цих випадках іншого кольору будуть лише задні частини, а передня завжди чорна.

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) дуже круто лежить в руці. При габаритах 176.7×127.6×7.8 мм та з вагою 211 грамів “читалка”майже не відчувається під час читання. Її можна годинами тримати навіть в одному положенні, а руки не будуть втомлюватися. Я вже й забув наскільки мінімальна вага важлива в таких випадках.

Тут це має значення, бо іноді велику реальну книжку хочеться замінити на її електронну версію, бо її читати цікаво, але тупо не зручно фізично. А тут “читалка” мала та легка. Її без проблем можна тримати навіть двома пальцями і робити це довго.

Бокові рамки достатньо товсті, щоб в мене не було жодних випадкових натискань на екран, як це в мене інколи траплялося з PocketBook InkPad Color 3 з її тонкими рамками. В цьому випадку краще все ж не вестися на сучасні тренди зменшення та стоншення всього.

Дизайн Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) максимально простий, але попри це він привабливий, як усе, що виглядає просто, але функціонує чудово. Принаймні, на мій смак. Проте головна проблема корпуса в іншому — він дуже сильно та легко забруднюється. На чорному відразу видно пил та відбитки пальців. Як на передньому екрані, де в них буквально усе, так і на задній частині. Здається різні кольори додали лише через те, щоб на них було менше видно відбитки пальців.

Тому раджу відразу купляти якийсь чохол, бажано книжку і закривати корпус, інакше як я будете постійно витирати його та біситися від того, як він швидко стає брудним.

Дисплей Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen)

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) оснащена 7-дюймовим (в минулого покоління була діагональ 6,8 дюйма) сенсорним дисплеєм E-ink Carta 1300 з роздільною здатністю 1264×1680 точок та щільністю пікселів 300 ppi. Максимальна яскравість тут 94 ніт, що в перекладі на ніти, які вимірюються на смартфонах, складає десь 450-500. Шиму тут взагалі немає, точніше він є на рівні 1%, а це вважайте нічого. Подібне характерно для усіх дисплеїв з електронними чорнилами. Також маємо 16 відтінків сірого, бо екран не кольоровий, та антибликове покриття.

Екран отримав й “розумне” підсвічування. Тут дають регулювати не тільки його яскравість, а й кількість теплих чи холодних кольорів. А ще круто працює автояскравість, чим я й рекомендую користуватися. Коли треба, наприклад, вдень, вона вимикає підсвічування, а якщо вечоріє, то вмикає його трошки й так далі. Несподівано дуже гарно працює, однозначно краще, ніж ця сама функція в електронних книгах PocketBook. Правда автояскравість є тільки в Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) Signature Edition, що коштує трохи дорожче.

Технологія E-ink Carta 1300 видає гарну деталізацію та чіткість зображення. Прекрасно видно як найдрібніші малюнки на обкладинках книг, так і суперчітки літери в книжці, чи ілюстрації. Звичайно, цей дисплей емнісний та сенсорний, а на дотик реагує миттєво. Правда, останнє більше заслуга системи та заліза, але про це буде в розділі нижче. Є підтримка мультитач для масштабування тексту і картинок.

Екран також можна переводити в темний режим. Тобто фон буде чорним, а літери та картинки білими. Це гарний варіант для читання вночі, особливо в повній темряві.

Залізо, інтерфейс та ОС

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) оснащений оновленим залізом, але виробник не розкриває яким саме тут процесор. Відомо тільки, що він двоядерний. Також невідомо скільки у моделі ОЗП (деякі сайти вказують 512 МБ), а вбудованої пам’яті буває 16 ГБ у звичайній версії читалки та 32 ГБ у версії Signature Edition.

Операційна система тут Linux, але деталей про неї теж немає. Зазначимо також, що у звичайній версії “читалки” є реклама. Вона проявляється, коли ви вимикаєте книгу — вона з’являється як заставка. Також іноді рекламні банери вигулькують між основними банерами на головній сторінці. На мою думку, це дрібниці, але є люди, яких це сильно бісить.

Електронна книга підтримує наступні формати текстових та інших видів файлів: PDF, PRC, EPUB, RTF, AZW3, AZW, MOBI, DOC, DOCX, HTML, TXT, JPEG, GIF, PNG, BMP, AAX. Звісно, це не так багато, як в тих же PocketBook, але більш ніж достатньо, щоб не відчувати браку в якомусь форматі. Головне, що з’явилася підтримка EPUB. З модулів та інтерфейсів також є Bluetooth та Wi-Fi 5 (802.11n).

Інтерфейс електронної книги максимально простий та зручний для користування. Також, звичайно, він заточений під використання книжкового онлайн-магазину Amazon. Шкода, що немає української мови інтерфейсу, але чомусь вже давно завезли російську, хоча Amazon ніколи не заходила на болота і нічого не продає там офіційно.

На головному екрані розмішено ряд віджетів. Тут можна подивитися останні відкриті книги, побачити новинки з різних жанрів з Amazon, а також отримати ще безліч рекомендацій та порад від онлайн-магазину.

Вгорі є пошук по рідеру, кошик для онлайн-покупок та підменю у вигляді трьох крапок. Натиснувши на них відкривається вікно, з додатковими підпунктами. Тут є ваш список книг на прочитання, перехід до сервісів Goodreads та Amazon Kids, веб-браузер, можливість створення колекцій книг, інструкції та різноманітна інформація, а також перехід до налаштувань.

Внизу бачимо головну панель інструментів, що складається з цієї головної сторінки та вкладки “Бібліотека”. Посередині між ними є значок останньої відкритої книги.

Свайпом згори вниз, як на смартфонах чи планшетах, відкривається функціональна шторка. Тут є режим польоту, Bluetooth, темний режим, синхронізація з акаунтом Amazon, ще один перехід до загальних налаштувань читалки, галочка автояскравості та два її повзунки з теплими та холодними кольорами.

Вгорі, в лівому та правому кутах, відображається час, стан заряду батареї, режим Wi-Fi чи авіарежим.

Офіційний рідер для читання в Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) тільки вбудований. Проте він багатофункціональний та максимально зручний. Дають змінювати поля, відстані між рядками, шрифти та їх розмір, активувати відображення відсотків прочитання книги, часу до її кінця чи до кінця глави тощо.

В книжках можна робити нотатки, а також виділяти потрібні місця маркерами, як в справжніх книжках. Звісно, є словник та перекладач. Функції Text-To-Speech не завезли.

Короткий свайп згори вниз, або торкання екрана у верхній частині сторінки відкриває підменю. Тут є перехід до усіх згаданих вище функцій. З цього місця також можна вийти з книги до головного меню. Бо не знаючи цього я десь хвилин десять шукав як вийти на головний екран.

Керування читанням відбувається тапами по лівій чи правій частині сторінки, що перегортає їх назад чи вперед відповідно. Одночасне розведення та зведення двох пальців збільшує чи зменшує розмір шрифта. Таким жестом на смартфоні збільшується чи зменшується картинка, або сторінка в браузері.

Автономність Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen)

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) має батарею на 1900 мАгод. Виробник обіцяє автономність в рамках 12 тижнів. Але це якщо читати пів години кожен день на середній яскравості екрана. Якщо ви читаєте більше, наприклад, 2-3 години в моєму випадку, то можна розраховувати на місяць без заряджання точно. Це гарний та більш-менш класичний показник для електронних книг.

Зарядка йде на потужності 9 Вт. Як у вас блок живлення найпростіший, тобто на 10 Вт, то книга заряджатиметься 2,5 години. Якщо ж маєте потужніший БЖ від телефона, то зарядка займатиме годину-півтори.

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) Signature Edition також вміє заряджатися бездротовим способом. Правда, це працює лише із фірмовою док-станцією, яку треба докупляти окремо.

Досвід використання Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen)

Перед оглядом Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) я ставився до гаджета трохи скептично. Я вже давно сиджу на рідерах Pocketbook, а останній Kindle був в мене років 8-10 тому. Це значить, що я майже забув який він був у користуванні.

Проте нова “читалка” мене підкорила з перших хвилин після доставання з коробки. Я кажу саме про зовнішність, легкість, функціональність та аскетичність дизайну. Я люблю речі, які просто роблять те, заради чого створюються без зайвих прикрас тощо. І електронна книга Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) саме така. Вона дуже просто виглядає, але в цьому і є її краса. Тут немає зайвих кнопок, що може комусь не сподобатися, але після користування нею мені вже не влаштовують кнопки на моїй читалці Pocketbook, бо з ними книгу не можна нормально тримати знизу.

Правда, мені не сподобався інтерфейс. Він простий та більш-менш зручний, але звісно він розрахований на тих, хто купляє книги на Amazon. Для них це дуже зручно, бо книга перетворюється на супергаджет для миттєвого отримання мільйонів книжок (англійською) за адекватні (для них) гроші. Але для українського читача тут є тільки 2500 книг українською, хоча й з нормальними цінами. Можна також читати пробники. Проте це ніщо у порівнянні з кількістю книг англійською.

Як варіант можна поставити на читалку KoReader — програму, що змінює інтерфейс, вбудовану читалку тощо, спрощує завантаження книжок тощо. Це не заклик до піратства чи чогось подібного, я просто повідомляю, що така штука є і нею користуються вже мільйони фанатів Amazon Kindle, особливо після заборони компанії тримати на книгах електронні файли куплених книг.

В інтернеті є купа відео та інструкцій як встановити KoReader на Kindle, вони дуже зрозумілі та корисні. Програма підтримує українську мову, що важливо. Тому якби я переходив на цей рідер, то однозначно ставив би собі KoReader, бо наявний інтерфейс мені просто не потрібний, я не купую книги на Amazon.

Також я розумію людей, які кажуть, що Amazon Kindle Paperwhite та інші моделі виробника коштують немаленьких грошей, а виглядають як дешеві читалки. Звичайно, тут має значення смак, а ще я нагадаю, що для США та більшості інших країн де представлений Amazon, це доступні ціни. Ба більше, в розділі нижче, ви побачите, що рідери цієї компанії далеко не найдорожчі у своєму сегменті.

Відмічу й загальну швидкість роботи системи, звісно, у порівнянні з іншими "читалками”. Бо загалом це суттєво повільніше телефонів, але серед електронних книжок Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen), напевно, одна з найшвидших моделей. Особливо круто як швидко він запускається та вимикається. Це займає п’ять секунд часу, що в декілька разів швидше, ніж це роблять нові моделі Pocketbook.

Ця “читалка” також спонукала мене зрозуміти наскільки важливими є габарити та вага корпусу. При вазі у 211 грамів Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) майже не відчувається в руці, а її діагональ 7 дюймів достатньо велика для книжок та коміксів, але водночас компактна та легко ховається майже куди завгодно.

Для мене діагональ 7 дюймів стала приємним відкриттям, бо в мене були 5-дюймові моделі, були 7,8-дюймові та 9,7-дюймові, але не було такого розміру. До цього я думав, що для мене ідеально 7,8-8 дюймів, але тепер бачу, що кращим рішенням була б версія на 7 дюймів.

Головним, на мою думку, недоліком Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) є нестійкість корпуса до відбитків пальців. Варто вам протерти читалку і взяти її в руки, через п’ять хвилин вона вже буде така замацана, ніби її ніколи не витирали.

Зазначу, що подібна маркість корпуса характерна для багатьох моделей конкурентів. Kindle в цьому не одинокі, просто саме на них сліди користування здається видно найбільше. Тому треба брати колірну модель, або відразу вдягати чохол, бажано чохол-книжку.

Ціна та конкуренти

Amazon Kindle Paperwhite (12th Gen) у версії Signature Edition продається за ціною від 8199 гривень. Трохи спрощену версію без реклами можна взяти з цінником від 6599 гривень. На мою думку, обидва варіанти коштують адекватних грошей. Звісно, треба розуміти цінову категорію цього сегменту гаджетів, бо це не дешеві пристрої.

Серед конкурентів вибрали моделі саме з екранами 7 дюймів. Бо тут важливо порівнювати чорно-білі моделі та з однією діагоналлю, бо люди часто обирають саме за розміром.

В першу чергу варто відзначити Amazon Kindle Paperwhite 11 покоління, що продається за ціною від 6099 гривень. Також з популярних в Україні моделей є PocketBook Era (ціна від 9300 гривень) та PocketBook InkPad 4 (ціна від 11 500 гривень). До популярних моделей з цією діагоналлю також можна додати ONYX BOOX Go 7 з цінником від 10 000 гривень та ONYX BOOX Page з цінником від 10 300 гривень. Маловідомою, але доступною є модель Tolino Vision 6 (ціна від 5400 гривень).

8.4 /10 Оцінка ITC.ua Автономність 9 Місяць-півтора повноцінного читання на одному заряді гарний показник для електронних книжок. Екран 9 Сучасний та чітки E-Ink диспей з підсвічуванням, який максимально лояльний до очей. Дизайн, ергономіка 9 Сучасний дизайн, легкий та надзручний надійний корпус. Якість збирання, матеріали 8.5 Простий якісний корпус із захистом від води, але він швидко та сильно збирає відбитки пальців. Функції 7.5 Гарний вбудований рідер та магазин, але немає ні аудіокнижок, ні інших ззастосунків. Ціна 8 Адекватний цінник, десь посередині від конкурентів. ЗЗвісно комусь це буде дорого, але це такий сегмент гаджетів.