Новини Україна 31.07.2025 comment views icon

Як «Укрзалізниця»: квитки на автобуси продаватимуть у єдиному застосунку

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Андрій Русанов

Редактор новин

Як «Укрзалізниця»: квитки на автобуси продаватимуть у єдиному застосунку

Заступник міністра розвитку громад та територій оголосив про створення єдиного застосунку, в якому можна буде придбати квитки на автобуси легальних перевізників.

В інтерв’ю Forbes Ukraine Сергій Деркач розповів про оновлення сайту autobus.gov.ua. Легальні перевізники отримають можливості керувати своїми маршрутами та продавати квитки на них пасажирам. Згодом на базі порталу буде створений мобільний застосунок. Втім, оскільки йдеться про багато приватних перевізників, заступник міністра застеріг про певні обмеження:

«Ми уклали низку партнерств із кількома такими платформами, зокрема з Tickets.ua. Але треба розуміти, що ніхто не може змусити їх перевіряти перевізників. Адже платформи надають інформаційні послуги, а не безпосередні [послуги] перевезення. Це призводить до продажу квитків на нелегальні маршрути».

За словами Деркача, застосунок нагадуватиме послуги «Укрзалізниці». Його тестовий запуск запланований на осінь, а публічно працюватиме продаж квитків вже у 2026 році. Розробку застосунку «підтримали міжнародні партнери», але підготовча робота виконана в Україні, «без залучення додаткового фінансування».

Програма підтримуватиме відгуки про перевізників. Окрім того, що з ними зможуть ознайомитися інші користувачі, скарги в автоматичному режимі надходитимуть в «Укртрансбезпеку» — перевізники нестимуть відповідальність.

Але є нюанс: початково квитки на автобуси будуть доступні лише для міжнародних перевезень, у майбутньому — й для внутрішніх. На запитання, чим внутрішні рейси так відрізняються від міжнародних, чиновник відповів:

«Зарегульованість і тотальний спротив реформі. За 11 років в Україні не відкрито жодного нового внутрішнього маршруту — внаслідок паперових паспортів маршруту та непрозорих конкурсів».

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Становище на ринку автобусних перевезень має змінитися у 2026 році, зі створенням єдиної електронної системи. У ній перевізники та місцева влада формуватимуть маршрут, котрий реєструється за 10 днів, а потім на нього проходитиме прозорий конкурс. Громади отримають можливість відкривати потрібні їм міжміські маршрути.

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