Як подорожували українці у 2023-му: Польща та Чехія у топі країн, автобус — найпопулярніший транспорт, а головна мета… туризм

Згідно з дослідженням Gradus Research, зробленим на замовлення оператора подорожей FlixBus, у 2023 році найпопулярнішими країнами для подорожей серед українців виявились Польща та Чехія, тобі як абсолютним лідером серед міст стала Варшава, і трохи відстають — Краків та Вроцлав.

Топ країн, куди подорожували українці у 2023 році

1. Польща

2. Чехія

3. Німеччина

4. Угорщина

5. Словаччина

Більша частина українців виїжджали за кордон протягом 2023 року рейсовим автобусом (52%) або ж малими автобусами з приватними компаніями-перевізниками (35%), тоді як потягами скористались близько 36% мандрівників. 46% опитаних українців купували квитки онлайн та заздалегідь.

Головною метою поїздок у 2023 році українці називають туризм — 37%, зустріч з рідними — 29%, а також друзями — 18%. Ще 18% виїжджали за кордон по роботі, а для близько 17% українців метою виїзду за кордон стала безпека — своя чи родини.

Дослідження було проведене у грудні 2023 року методом заповнення анкети в мобільному застосунку. Цільова група дослідження: чоловіки та жінки віком від 18 до 60 років, що проживають в Україні та їздили за кордон протягом останнього року та/або планують поїздку протягом найближчого року і проживають в містах з населенням 50К+. Розмір вибірки — 410 респондентів.