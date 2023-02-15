Єврокомісія підтримала включення України до зони вільного роумінгу ЄС. Це дозволить українцям у ЄС не платити за роумінг на постійній основі

Європейська Комісія прийняла пропозицію включити роумінг до Угоди про асоціацію між ЄС та Україною. Це дозволить українцям не сплачувати жодних додаткових зборів за використання своїх мобільних телефонів під час поїздок до ЄС. Аналогічно мандрівники з ЄС користуватимуться тими самими пільгами під час відвідин України.

Включення України до зони вільного роумінгу ЄС є однією з ключових дій переглянутого Плану пріоритетних дій. Цей план є дорожньою картою для повної реалізації Поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною та подальшої інтеграції України до Єдиного ринку ЄС. Це перший випадок розповсюдження режиму внутрішнього ринку ЄС на Україну.

Тепер ця пропозиція буде розглянута Радою Європейського Союзу. Спільне рішення має ухвалити Торговий комітет ЄС-Україна, щоб надати взаємний внутрішній ринковий режим для роумінгу.

Зазначається, що швидкість, з якою Україна інтегруватиметься у внутрішній ринок роумінгу ЄС, залежатиме від швидкості імплементації відповідного законодавства ЄС в Україні.

Нагадаємо, нещодавно українські та європейські оператори зв’язку підписали Спільну заяву, завдяки якій українські абоненти, що перебувають у Європі, зможуть і надалі користуватися доступними тарифами роумінгу. Однак ця угода має тимчасовий характер – до 1 липня 2023 року. Включення України до зони вільного роумінгу ЄС, про яке йдеться у пропозиції Європейської Комісії, діятиме на постійній основі.

Джерело: Європейська Комісія